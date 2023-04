El 6 de mayo Freestyle World Tour llega por primera vez a Algeciras

La Plaza de Toros será el escenario del prestigioso evento de freestyle a nivel mundial.

El público tendrá una oportunidad única para disfrutar de un show impresionante y estimulante, apto para todos los públicos, que incluye saltos, acrobacias y sorpresas.

El sábado 6 de mayo de 2023, la Plaza de Toros de Algeciras será escenario, por primera vez en la historia, del prestigioso evento del freestyle: Freestyle World Tour. Este show llega a la ciudad con algunos de los pilotos más exitosos en el freestyle a nivel mundial: Remi Bizouard, 3 veces Campeón del Mundo; Pedro Moreno, 4 veces Campeón de España; Guillem Navas, medalla de bronce en los X-Games; Greg Rowbottom y Diogo Ribeiro.

Los pilotos más salvajes del mundo harán trucos increíbles. Auténticos especialistas en el espectáculo del motor. Backflips, supermans, trucos increíbles, saltos locos… ¡Un día de emoción a todo gas! El público podrá escuchar el rugido de los motores mientras los riders realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio y la habilidad serán la clave del espectáculo.

Destacarán las acrobacias y movimientos imposibles de las motos freestyle, todo un clásico en este tipo de acontecimientos. El aparente endeble chasis o la increíble suspensión y amortiguación de estas motocicletas será manejado por cinco pilotos de categoría internacional, que desplegarán sus alas y mostrarán sus trucos como si se tratara de algo sencillo.

Será una velada para recordar. Los cinco valerosos pilotos saltarán a alturas de hasta 15 metros y a distancias de más de 30 metros, en un escenario espectacular, la Plaza de Toros.

No faltarán los típicos y espectaculares cliffhanger (salto en el cual el piloto coloca los pies debajo del manillar y extiende piernas y brazos), bar attack (el piloto coloca el cuerpo en vertical con las dos manos en el asiento), backflip (salto mortal hacia atrás), etc. ¡Toda la gama de saltos más espectaculares!

Desde sus inicios en Alemania, se han celebrado más de 200 eventos por todo el mundo, a los que han acudido un millón y medio de espectadores, atraídos no solo por su componente competitivo, sino por el gran espectáculo que representa cada una de sus fases, tanto para niños como para adultos.

Horarios y entradas El evento se celebrará el sábado 6 de mayo de 2023 a las 18:00 h en la Plaza de Toros de Algeciras. Las entradas están a la venta desde 17 euros en la página web de Freestyle World Tour.