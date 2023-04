Touch in Touch es una startup no tecnológica que está revolucionando el mundo de la selección

El proceso de selección de personal suele ser complejo para algunas compañías, ya que, en algunos casos, lleva mucho tiempo y los perfiles seleccionados no responden a las expectativas del cliente.

Ante ese panorama, una startup no tecnológica está revolucionando el mundo de la selección. Se trata de Touch in Touch, una empresa que basa su metodología en el scouting, consiguiendo proporcionar a sus clientes un servicio de excelencia.

Esta firma se basa en ofrecer mejores candidatos en menos tiempo, con la intención de lograr que las compañías sean más efectivas y tengan mayor rentabilidad en sus procesos.

Un modelo revolucionario en el proceso de selección de personal Sus socios cuentan con más de veinte años de experiencia en el sector y un conocimiento profundo del mercado local, por ello Touch in Touch surge como una alternativa a los procesos de selección tradicionales, que sus socios consideran que han pasado a la historia.

Uno de los principales objetivos que tiene la firma es que sus clientes puedan encontrar a los candidatos ideales en el menor tiempo posible. Para ello, el plazo es menor a quince días. De esta manera, la startup tiene un valor diferencial muy claro, el timing, ya que en muchas ocasiones los modelos tradicionales tardan más de un mes para seleccionar perfiles óptimos.

Para lograr el éxito del proceso, Touch in Touch basa su modelo en la metodología de scouting, consiguiendo así poner a disposición de sus clientes los mejores candidatos que hay en el mercado. Específicamente, se trata de un proceso de reclutamiento y búsqueda con gran profundidad, sin dejar de lado las entrevistas para poder analizar en profundidad los perfiles de cada candidato, su trayectoria y la motivación real por el puesto de trabajo.

Touch in Touch, una versión diferente Entre los desafíos que consigue Touch in Touch destaca el presentar a sus clientes seis candidatos para cubrir cada vacante en un plazo de doce días. En esta línea, el enfoque está puesto en la calidad de la selección, logrando que el proceso cumpla con las expectativas de los clientes, principalmente en cuanto a la calidad de los perfiles seleccionados.

Asimismo, las mejoras respecto a los procesos existentes se reflejan no solo en los candidatos sino en su proceso, sistemática y entregable. La entrega consisten en un stock con los seis candidatos para el puesto, candidatos encajados, ya que trascurridos 4 días desde el inicio del proceso se ha efectuado una fase de validación con una primera terna. De este modo se asegura el encaje de los finalistas presentados a quienes acompaña en el reporte una grabación con información de mercado y posicionamiento.

Con una idea clara, un enfoque puesto en la satisfacción de los clientes y una propuesta revolucionaria en el proceso de selección de personal, Touch in Touch es una garantía de confianza en el mercado nacional.