Las claves de los datos geoespaciales de la mano de Geoliza

De acuerdo al portal web de IBM, los datos geoespaciales son información que describe objetos, eventos u otras características, con una localización en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Suelen estar combinados con información de ubicación e información de atributos con información temporal.

La tecnología geoespacial permite cumplir tareas desde estratégicas hasta las más simples. Esta tecnología ayuda a los usuarios y empresas a determinar la ubicación exacta de un objeto o lugar en todo el planeta. Gracias a ello, nace Geoliza, una empresa que ofrece a los clientes soluciones globales para la gestión inteligente del territorio.

Beneficios de utilizar datos geoespaciales El uso de la tecnología geoespacial permite a las empresas tomar decisiones más inteligentes en lo que respecta a su funcionamiento. Esto se debe a que los datos geoespaciales tienen mayor precisión para recopilar información. Esta se puede aplicarse en varios casos, desde la navegación, hasta la administración de activos y evaluación de riesgos.

Este tipo de tecnología puede ayudar a reducir costes generales de la empresa, facilita la optimización de procesos y la ubicación de recursos. También permite mejorar la seguridad, porque proporciona una comprensión detallada de los entornos circundantes.

Por otro lado, los datos geoespaciales pueden emplearse para identificar y analizar la disponibilidad y priorización de los recursos, además de realizar un constante seguimiento de su uso. De igual forma, la información geoespacial puede utilizarse para administrar y supervisar los recursos naturales, como los bosques, el agua y la vida salvaje.

El uso de los datos geoespaciales para la gestión de parques y jardines La tecnología geoespacial permite rastrear un objeto en específico y darle una ubicación determinada. Esta función ayuda a las personas y a las empresas a completar no solo tareas científicas, sino que también las no científicas, gubernamentales y no gubernamentales, militares y civiles.

Una de las aplicaciones de esta tecnología es en el área de la silvicultura, ya que permite detectar incendios forestales y deforestaciones, lo que puede ser de utilidad para la prevención de incendios forestales a grandes escalas.

En el área de la agricultura, los datos geoespaciales ayudan a la evaluación del estado de la vegetación en un determinado sector. En lo ecológico, también permite monitorear poblaciones de determinadas especies, así como la prevención y el tratamiento de desastres naturales.

El uso de tecnología geoespacial y la implementación sus datos por medios propios puede resultar complejo para las empresas. Sin embargo, Geoliza puede hacerlo de manera fácil y rápida. Es una empresa especializada en sistemas de información geográfica (GIS), geoposicionamiento, localización y cartografía digital. Además, ofrece un acompañamiento y asesoría a los clientes para que la incorporación de los GISs, ya sea en grandes empresas o administraciones públicas, sea un proceso exitoso y fluido.