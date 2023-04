JOBarcelona, la Hiring Fair Internacional de referencia para Talento Júnior abre de nuevo sus puertas en el Spotify Camp Nou

JOBarcelona reabre sus puertas. El próximo jueves 27 de abril, JOBarcelona, el congreso de Empleo y Orientación Profesional de referencia para Estudiantes Universitarios, Titulados Júnior y CFGS, organizado por Talent Point HRC, celebra su decimoprimera edición en Barcelona y espera una participación de más de 8000 candidatos participantes.

El evento permitirá a los candidatos recibir orientación de carrera profesional, podrán informarse y descubrir las oportunidades profesionales y de desarrollo que existen actualmente, encontrar trabajo o prácticas y entrevistarse con los equipos de recursos humanos de las empresas, universidades, instituciones y profesionales participantes.

Los participantes pueden consultar previamente las empresas participantes y aplicar ya a las distintas oportunidades profesionales exclusivas que las empresas les brindan, además podrán participar en masterclass, conferencias, talks, workshops, entrevistas one to one, Talent Days, retos, gamificaciones y ganar premios.

JOBarcelona’23 acogerá a más de 120 empresas e instituciones líderes nacionales e internacionales y brindará miles de oportunidades profesionales de empleo Barcelona y prácticas a candidatos y titulados júnior de todos los backgrounds académicos.

Durante la jornada, los participantes podrán presentar su candidatura y darse a conocer a los reclutadores de las empresas participantes. Podrán demostrar sus ganas de aprender, sus cualidades y aportar su frescura, innovación y creatividad en las entrevistas one to one y en las demás actividades previstas durante todo el día.

Las empresas participantes podrán dar visibilidad a sus oportunidades, dar información sobre su actividad y ampliar su pool de candidatos con potencial, para oportunidades presentes, recurrentes o futuras. Las oportunidades pueden ir desde prácticas, graduate programs, hasta ofertas de empleo.

Las empresas e instituciones son líderes en diversos sectores como el Tecnológico-Digital, Ingeniería, Farmacéutico, Logístico, Consultoría, Gran Consumo, Educación, Químico, Bancario-Financiero, Asegurador, Turístico, Ocio, Distribución, Auditoría, Legal, Consultoría, Medioambiente, Energía, Servicios, Universitario, Fundaciones e Instituciones, entre otros.

Algunas de las entidades participantes son Adidas, Ametller Origen, Anav, Axis Corporate, Banc Sabadell, Carrefour, Danone, Ecovadis, Edag, Elecnor, Embassy of Canada in Paris, Edag, Endesa, Engie, Eurocontrol, Factorial, Farma Leaders, GI Group Holding, Grocasa, Hospital Sant Joan de Déu, Kaplan, Kostal, Leroy Merlin, Mango, Mesoestetic, Obramat, OK Mobility, Palfinger, OVB, PIMEC, Securitas Direct, Singularis, Sixt Rent a Car, Talento Ephos, TD Synnex, Tekman Education, Travelperk, Unilever, Vanderlande, Vinci, Viseo y Werfen, entre otras.

¿Cómo participar en JOBarcelona’23? Todas aquellas personas interesadas en asistir y participar en el evento como candidatos, deberán registrarse en jobarcelona.com y descargar su entrada gratuita antes del evento.

Las inscripciones ya están abiertas y el aforo es limitado. Es a través de la plataforma desde donde podrán aplicar a las ofertas y apuntarse a todas las actividades que se desarrollarán durante la jornada.

Una vez los candidatos se hayan inscrito a las ofertas, podrán formar parte de la experiencia y entrevistarse directamente con todos los equipos de recursos humanos de las empresas líderes participantes. Los candidatos podrán ser contactados con anterioridad y posterioridad al día del evento para entrevistas, dinámicas o procesos de selección.

Actividades en JOBarcelona’23 Los candidatos podrán participar en más de 90 conferencias, masterclass, mesas redondas y workshops a lo largo del día. Durante el evento, los participantes podrán experimentar procesos de selección innovadores a través de las últimas tecnologías, conocer más sobre las entrevistas del futuro, revisar su CV o realizar su foto CV. Tendrán la oportunidad de asistir a conferencias donde aprenderán todo sobre las empresas reclutadoras, cómo posicionar una marca personal, como definir su futuro profesional, cómo tener el perfil de LinkedIn, descubrir las mejores empresas donde trabajar, estrategias para conseguir objetivos profesionales, cómo afrontar el futuro con la mejor actitud, cómo prepararse una entrevista de selección, cómo superar un assessment grupal, realizar prácticas en el extranjero, cuáles son las salidas profesionales en la industria farmacéutica, cómo encontrar oportunidades en todo el mundo entre otras muchas actividades. También podrán participar en dinámicas grupales e intercambiar experiencias con otros candidatos. Además, habrá otros talleres especializados en mindfulness o yoga y se celebrará la gran final del reto de programación IT Hackathon.

El IT Hackathon es una competición de programación que celebrará su gran final presencial durante la jornada. Los finalistas, que habrán hecho un reto previo desde casa, se dividirán en seis equipos patrocinados por: Adidas, Danone, Diputació de Barcelona, EDAG, Fundación Telefónica y Nestlé. Las disciplinas sobre las que trabajaran son: Front-end, Back-end y Data Science.

Los candidatos tendrán acceso a una zona social habilitada donde durante todo el día disfrutarán de animación musical de la mano de los artistas y locutores de Flaix Bac, Andreu Presas y Marc Frigola (emisora oficial), foodtrucks donde poder compartir y ampliar su networking con otros candidatos, profesionales de diferentes sectores y backgrounds.

Algunos de los conferenciantes participantes en esta nueva edición y que celebrarán su ponencia en el palco presidencial del Spotify Camp Nou son: Víctor Küppers y Pili Malagarriga, entre otros. También participarán Juanita Acevedo, Celia Hil, Carlota Casado, Carlos Bella, Laura Llauder y Eva Sabater. El resto de conferenciantes se pueden descubrir en la web del evento, donde las inscripciones para candidatos ya están abiertas.

Las inscripciones para candidatos ya están abiertas en la página web del evento y los candidatos ya pueden descargar su entrada gratuita.

Talent Point HR también está organizando la séptima edición de JOBMadrid, evento que seguirá el mismo formato y que se celebrará el 22 de noviembre en Truss Madrid, WiZink Center/ Truss Madrid.