Taninoplastia: el tratamiento definitivo para alisar el cabello, por Rembrandt Peluqueros

El alisado con taninoplastia, proporciona un cabello liso y brillante. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de cabello puede tratarse? Se explica todo a continuación ¿Qué es el alisado con taninoplastia?

La taninoplastia es una sustancia vegetal que se encuentra principalmente en la corteza de árboles como el roble o el castaño, pero también en la piel de la uva. Obtenido tras un proceso de maceración, el tanino se utiliza mucho en el mundo de la peluquería, en particular para alisar y aportar flexibilidad a la fibra capilar.

Hoy en día, es difícil ignorar este fenómeno de alisado con tanino, también conocido como taninoplastia. Hay que decir que, a diferencia del alisado brasileño, alisado japonés, alisado coreano o alisado francés, el alisado con taninoplastia no contiene derivados químicos.

Por lo tanto, no contiene formaldehído ni ácido glioxílico, que a veces pueden dañar el cabello. De hecho, ocurre todo lo contrario: con la taninoplastia, el cabello queda profundamente reparado, nutrido e hidratado.

Alisado de taninoplastia: ¿para quién?

La buena noticia del alisado con taninoplastia es que es apto para todo tipo de cabellos. Así que tanto si se tiene el pelo fino, grueso, frágil o fuerte: se puede hacer un alisado con taninoplastia.

La única diferencia es que el tiempo de aplicación deberá adaptarse en función de la naturaleza del cabello.

Hay que tener en cuenta que el cuero cabelludo se abre para recibir el tratamiento, por tanto, se espera un ligero aclaramiento en el cabello.

Además, el resultado del alisado con taninoplastia será más óptimo en cabellos finos y a los que les falta volumen.

Alisado con taninoplastia en cabello afro: ¿funciona?

Por supuesto que funciona. Para peinar el pelo encrespado, también se puede usar taninoplastia para alisarlo. Quedará muy rizado o, si se alisa, liso.

No hay que dudar en utilizar mascarillas capilares para hidratar la fibra capilar, a menudo seca, del cabello afro.

El proceso de alisado con taninoplastia

En primer lugar, es importante elegir una buena peluquería. Para ello, no hay que dudar en leer las opiniones dejadas por otros clientes o pedir consejo a amigos.

También se debe saber que el alisado con taninoplastia lleva tiempo de ejecución. Prever al menos tres horas para el lavado con champú, la fijación y el aclarado:

Los expertos lavarán primero el pelo con un champú clarificante para abrir las escamas y permitir que el tratamiento penetre mejor.

A continuación, aplicará el producto sobre el cabello y lo dejará actuar durante unos 45 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo de aplicación, aclarará el cabello y pasará a la etapa más importante: el alisado.

Primero se seca el pelo con un secador.

A continuación, el experto coge pequeños mechones de pelo sobre los que ha pasado varias veces la plancha. El objetivo es fijar el tratamiento en el cabello.

Después de un alisado con taninoplastia, se recomienda no lavarse el pelo durante las próximas 48 horas. Alisado con taninoplastia: ¿cuánto dura los resultados?

Tras la aplicación del tratamiento, el cabello estará ultraliso. Hay que tener en cuenta que el objetivo del alisado con taninoplastia no es crear un efecto liso en barra, sino suavizar el cabello. Le dará cuerpo y un bonito movimiento natural.

Por ejemplo, si se tiene el pelo muy rizado, la taninoplastia dará mejor forma a las ondas. El resultado dura una media de 4 a 6 meses, si el alisado con taninoplastia se ha realizado en las condiciones adecuadas.

¿Con qué frecuencia se debe realizar un alisado con taninoplastia?

La frecuencia con la que se debe realizar un alisado con taninoplastia depende de varios factores, como la textura y el estado del cabello, el tipo de estilo deseado y la frecuencia con la que se lava el cabello.

En general, la taninoplastia es un tratamiento que puede durar varios meses, por lo que no es necesario realizarlo con frecuencia.

Sin embargo, si el cabello comienza a volver a la textura natural o pierde la suavidad y brillo después de algunos meses, se puede considerar hacer una aplicación de mantenimiento.

En general, se recomienda hacer una aplicación de taninoplastia cada 3 a 6 meses, dependiendo de las necesidades del cabello y del estilo deseado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la taninoplastia no es un tratamiento permanente y que los resultados pueden variar de persona a persona.

¿Cómo mantener un alisado con tanino?

Hay una regla de oro que hay que seguir cuando se alisa con taninoplastia: hay que prohibir todos los productos capilares que contengan sulfatos. Por lo tanto, es preferible utilizar productos naturales y ecológicos.

¿Por qué evitar los sulfatos? Porque tienden a reducir la queratina presente de forma natural en el cabello, lo que lo vuelve más apagado, áspero y, a veces, incluso puede ser responsable de la aparición de caspa.

Como el alisado con taninoplastia contiene keratina, los sulfatos también se desharían de ella y, por tanto, borrarían poco a poco los efectos del alisado.

"No deje de utilizar mascarillas capilares con regularidad. Esto nutrirá el cabello en profundidad".