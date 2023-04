Ahorrar con el vehículo eléctrico con la instalación de un Wallbox

Tanto en España como en diferentes países de la Unión Europea se ha popularizado el uso de los vehículos eléctricos.

Hace unos años, el sistema de conexión para la recarga era un problema, ya que los puntos eran pocos para la gran cantidad de coches que había. Por esta razón, instalar un Wallbox, tanto en el garaje como en el parking comunitario, es la forma más económica y cómoda para recargar los vehículos eléctricos.

En esta línea, Smart Wallboxes es una compañía dedicada a la instalación de este tipo de puntos de recarga. Sus proyectos se caracterizan por ser una opción llave en mano, de manera que se realiza el proceso de estudio y los especialistas se encargan de instalarlo en tiempo récord.

Los beneficios de instalar un Wallbox Contar con un punto de recarga propio es la tendencia actual de los propietarios con un vehículo eléctrico. Esto les permite gestionar su tiempo de mejor manera y cargar el coche por la noche o en las horas en las que no lo están utilizando. Hay quiénes piensan que gestionar este proceso por su cuenta cuesta más dinero, pero instalar un Wallbox es un beneficio a largo plazo. Específicamente, el servicio de Smart Wallboxes está especialmente pensado para los garajes comunitarios donde se requieren cargadores exclusivos.

Entre las ventajas principales del servicio destaca la gestión completa, es decir, su proceso incluye el estudio del espacio, instalación, legalización y mantenimiento de todos los puntos de carga.

Con este mismo protocolo, la compañía se encarga de informar a la comunidad que se va a realizar el proceso de punto de carga. Con base en la ley de propiedad horizontal, hoy en día no es necesario adquirir una aprobación de la junta de propietarios, lo cual hace que el proceso sea mucho más sencillo.

Adquirir servicio personalizado para parking y casa Al instalar Wallbox en la plaza de parking se garantiza a cada uno de los propietarios que contarán con un cargador propio en su espacio de estacionamiento. Smart Wallboxes realiza la instalación de puntos de carga en viviendas, este tipo de equipo es ideal para los coches híbridos y eléctricos donde además si el cliente no dispone de paneles solares puede realizar la instalación con la misma empresa y de esta forma aprovechar la energía solar para recargar el vehículo a coste 0.

Para todos los propietarios que quieren la máxima autonomía pueden instalar esta opción de carga que, además, está hecha para durar menos de la mitad del tiempo que el cargador convencional. De la misma manera, cuenta con un sistema de recarga inteligente que determina la demanda energética de cada vehículo, así se reducen los gastos energéticos y se aumenta la productividad del sistema de carga.

Instalar un Wallbox es una buena opción para ahorrar con el vehículo eléctrico, por eso Smart Wallboxes ofrece este servicio junto a la instalación de paneles solares.