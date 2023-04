Éxito de Grupo Ayuso en REBUILD 2023 apostando por un sector de la edificación más eficiente y comprometido

En un contexto como el actual, en el que la crisis climática ocupa un lugar fundamental en la agenda mundial, Grupo Ayuso ha puesto de relevancia su compromiso con la Economía Circular y la optimización en el rendimiento energético de los edificios. El Grupo cierra la edición de REBUILD con más de un centenar de visitas a su stand y visualizando un creciente interés del sector en los sistemas de aluminio con rotura de puente térmico avanzando Con más de un centenar de visitas a su stand y con la idea clara de que el ahorro energético y la carpintería de altas prestaciones son los principales puntos de interés y demandas, tanto del público profesional como de los usuarios finales. Grupo Ayuso, líder en el sector de los sistemas de aluminio, pvc y vidrio, ha cerrado con gran satisfacción su participación en REBUILD 2023.

"Dentro de la propuesta de la Unión Europea para un Pacto Verde Europeo o Green Deal, que mitigue el cambio climático y evite las emisiones de CO2, el ahorro y la eficiencia energética en el sector de la construcción y la edificación juegan un factor fundamental", reconoce José Luis Sebastián, Presidente y Consejero Delegado de Grupo Ayuso. Y aún más cuando el parque de edificios existentes consume en torno al 30% de la energía final y es responsable, a su vez, de aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen.

"Por ello", continúa Sebastián, "las empresas y agentes de nuestra industria tenemos una importante responsabilidad a la hora de desarrollar y prescribir soluciones innovadoras que lideren, a su vez, la transición energética a la que nos enfrentamos. Algo de lo que, en el Grupo, somos muy conscientes y que hemos dejado patente en esta edición de REBUILD que acabamos de cerrar. Hemos tenido un verdadero éxito de asistencia y notamos un creciente interés en nuestras soluciones de cerramientos, sobre todo en nuestras series de aluminio con rotura de puente térmico avanzado, nuestros sistemas CORE".

Con este objetivo, el Grupo ha presentado en la Feria sus nuevas soluciones con rotura de puente térmico CORE, como valor añadido frente al cambio de paradigma que afronta en el sector:

Sistema de hoja oculta EIRA 70 HO CORE . Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio de 70mm de hoja oculta y diseño contemporáneo de líneas rectas. La rotura de puente térmico se realiza mediante resina de poliuretano de baja densidad en el marco, y junquillo de PVC en la hoja, consiguiendo así valores de transmitancia térmica de marco de hasta 1,3 W/m2K.

. Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio de 60mm, con un excelente comportamiento térmico gracias a la resina de poliuretano de baja densidad, tanto en el interior de la hoja, como en el interior del marco. Alcanza un valor térmico del marco (Uf) de 1,1 W/m2K. Destaca también su moderno herraje, para cámara de canal de 16mm, con múltiples opciones de apertura. Serie EUROTERMIC PLUS . Sistema de carpintería de aluminio practicable con una transmitancia térmica de marco de 1,00 W/m2K, en tan sólo 70 mm de profundidad, con el que se puede alcanzar valores de transmitancia térmica de hueco de hasta los 0,6 W/m2K, según dimensiones y vidrio seleccionado. Esta solución cuenta con el certificado de componente Passivhaus con una clase de eficiencia phB, una de las pocas carpinterías de aluminio actualmente en el mercado con dicha clasificación.

En definitiva, remata José Luis Sebastián, "creemos que REBUILD 2023 ha sido un espacio de debate y reflexión magnífico del que, nuestro Grupo, sale muy satisfecho y reforzado".