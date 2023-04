¿Cómo se puede saber si un familiar cuenta con un seguro de vida?, de la mano de Seguros Academy

Perder a un ser querido es un momento de mucho dolor que, además del sufrimiento emocional, también implica llevar a cabo diversos trámites. Uno de ellos es averiguar si la persona contaba con un seguro de vida o deceso, algo bastante común. Aunque hace años era muy complejo conocer estos datos, actualmente, es mucho más sencillo. Por esta razón, Seguros Academy especifica la forma de averiguar si un fallecido tenía un seguro tanto de vida o de deceso.

Conseguir información del seguro de vida o deceso La contratación de un seguro de vida o deceso es muy habitual entre los ciudadanos españoles. Pero también es una realidad que, en el momento en el que una persona fallece, hay familiares que desconocen si contaba con un seguro. Además del proceso de herencia, conocer esta información es imprescindible para evitar los gastos derivados de la muerte. De hecho, si una persona con seguro fallece y la familia no hace las debidas reclamaciones, lo más probable es que la compañía aseguradora no busque a los herederos, ya que no les conviene entregar la cantidad total derivada del fallecimiento.

Hace años era más complejo encontrar esta información, porque cada aseguradora resguardaba estos datos hasta que el familiar se ponía en contacto. Para solucionar esta problemática, el Registro de Contratos de Seguros de Coberturas de Fallecimiento es un espacio donde se puede consultar la información de todas las compañías dispuestas en todo el país.

Adquirir datos del seguro de un familiar luego de fallecimiento Existen tres formas para obtener información por medio del Registro de Contratos. La primera sería de manera telemática, para ello se debe entrar en la página web del Ministerio de Justicia. Además, para hacer la petición formal, es importante que el titular cuente con una firma electrónica.

En el caso de quien lo quiera realizar de manera presencial, debe ingresar, igualmente, a la web del Ministerio de Justicia o de alguna de las Gerencias Territoriales del lugar donde se encuentre. Allí se debe rellenar el modelo 790, que es un documento qué se presenta junto al certificado literal de defunción. Para hacer la solicitud oficial, la persona se dirige presencialmente a la oficina del centro de atención al ciudadano o al mismo Ministerio de Justicia.

Finalmente, la opción por correo electrónico está disponible para quien quiera realizar la solicitud del certificado por correo postal. Este debe enviar una carta de solicitud al Registro General de Actos de Última Voluntad del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, es importante destacar que la solicitud se puede llevar a cabo después de 15 días del fallecimiento. De la misma manera, si la persona no cuenta con seguro en esta misma plataforma, puede conseguir información y solicitar sus dudas. De la misma manera, Seguros Academy recomienda siempre ser transparente y dejar la información clara a los familiares con respecto a este trámite.