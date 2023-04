Avales para el hidrógeno verde en España, por el Consorcio Europeo de Avales

El hidrógeno limpio es un producto que podría cambiar las reglas del juego de la transición energética, gracias a su alta capacidad de almacenamiento y distribución. Es por esto que el Consorcio Europeo de Avales se ha propuesto enunciar en este artículo algunas de las ventajas del hidrógeno verde dentro de los planes de energía limpia y cuidado del medioambiente.

Ventajas del hidrógeno verde Una de las ventajas más sobresalientes del hidrógeno verde es que puede utilizarse como fuente energética de almacenamiento a largo plazo. Este elemento tiene la posibilidad de generar energía renovable y redistribuir esa energía hacia donde más se necesite. Además, es capaz de garantizar la seguridad energética y reducir la actual dependencia de los combustibles fósiles. Esto es muy importante para descarbonizar las industrias, en especial aquellas de difícil transición, como las empresas de productos químicos y la construcción.

Entre sus múltiples aplicaciones se encuentran la generación de energía limpia para los hogares y usos en combustible verde para vehículos, como coches, autobuses, camiones e incluso aviones y barcos. El hidrógeno verde también podría utilizarse en las plantas industriales. Sin embargo, son pocas las empresas que apuestan por este producto como fuente energética, ya que, a día de hoy, su coste de obtención sigue siendo muy elevado. Esto se debe a que no existe una economía de escala que permita la masificación del hidrógeno verde en diferentes sectores del mercado. Lo anterior también implica que no existan suficientes plantas de almacenamiento y no se desarrolle de manera eficiente una infraestructura sólida para transportarlo.

Avales y normativas En la actualidad, las entidades encargadas de la transformación energética del país se encuentran redactando un reglamento en España que regule el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde. Hasta el momento, se ha logrado un acuerdo en el marco normativo donde se exige, entre otras cosas, un aval cuya cuantía está todavía por definirse. Para Avales Renovables, según su CEO Emilio Vargas, “la tramitación de proyectos de hidrógeno verde ayudará a la obtención de los objetivos marcados en la Agenda 2030, siendo de vital importancia la obtención de los avales para dichos proyectos”.

Entre los avales renovables que ofrece el Consorcio Europeo de Avales se encuentran los seguros de Caución para el Acceso y conexión. Este aval es necesario para desarrolladores, ingenierías y fondos de inversión que quieran iniciar la tramitación un proyecto renovable. El Consorcio, además, ofrece unas amplias líneas de avales para concursos de capacidad, avales para baterías, avales de desmantelamiento, de fiel cumplimiento y medioambientales, así como seguros de daños y RC de las futuras plantas.

Los interesados solo deben acceder a la página web del Consorcio Europeo de Avales y solicitar más información sobre el requisito de transformación energética, producción y distribución de hidrógeno verde.