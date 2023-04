Javhouse explica en 5 pasos cómo comprar un piso

¿Cuáles son los pasos clave para completar con éxito la compra de un piso? Comprar una propiedad es un acto que requiere tiempo. Por eso, JAVHOUSE está aquí para ayudar en el proceso.

Paso 1: Definir el proyecto y el presupuesto

- El proyecto

En primer lugar, es importante realizar las preguntas adecuadas antes de comprar un piso.

Es indispensable realizar una lista de las necesidades y de los criterios que debe cumplir imperativamente (colegios, barrios, transporte, etc.), así como de los obstáculos a los que se puede enfrentar (planta baja, falta de ascensor, trabel suajo, etc.).

En esta fase, también merece la pena investigar un poco para conocer los precios medios de las viviendas en cada barrio e informarse sobre los cambios urbanísticos previstos por la ciudad.

- El presupuesto

Elaborar un plan de financiación es esencial si se quiere realizar la primera compra inmobiliaria sin arriesgarse a desequilibrar las finanzas o a quedarse sin el proyecto soñado.

Por lo tanto, es esencial realizar una evaluación financiera previa lo más precisa y realista posible: estimar los recursos, los gastos, calcular el importe y, por último, calcular la capacidad de reembolso.

A continuación, es importante pedir a la entidad financiera que realice las simulaciones necesarias en condiciones reales con los tipos de interés, comisiones, seguros, etc.

Como se puede ver, la búsqueda de financiación para un proyecto inmobiliario no puede descuidarse. Una vez que se haya encontrado la propiedad ideal, se tendrá que firmar un contrato de compraventa preliminar.

Para evitar perder tiempo, es importante realizar este estudio financiero con mucho cuidado, antes de cualquier oferta de compra.

Paso 2: Buscar y encontrar el inmueble ideal

La búsqueda suele comenzar por Internet para identificar en unos pocos clics los tipos de inmuebles, las superficies, los barrios y los precios.

Sin embargo, buscar el inmueble ideal por cuenta propia puede resultar a veces tedioso. Para ganar tiempo y agilizar la búsqueda, JAVHOUSE pone a disposición una gran variedad de pisos en venta en Prosperidad, Chamartín, así como también tienen pisos en venta en Hispanoamérica, Chamartín.

No se ha de dudar en preguntar a una agencia inmobiliaria, ya que esto puede ayudar a hacerse una mejor idea de lo que hay disponible en dichas zonas. Un agente inmobiliario se encargará de programar las visitas a los inmuebles lo antes posible.

Paso 3: Comprar al precio adecuado

Todo comprador espera comprar al mejor precio. Sin embargo, a menudo no se está familiarizado a este sector: no se compra una propiedad todos los días.

Para asegurarse de que el precio del inmueble que se desea está en consonancia con el precio de mercado, conviene investigar el precio medio de las transacciones recientes en la zona donde se encuentra el piso.

No obstante, aunque el precio establecido para el piso que se desea comprar se ajuste al precio de mercado, siempre se puede intentar negociar. Pero debe saber que, en el estado actual del mercado, siempre es arriesgado emprender esta negociación: de hecho, los inmuebles en venta son pocos y la mayoría de las veces salen al precio determinado.

Para llevar a cabo estas negociaciones (que pueden resultar peligrosas si se compite con otros compradores) es aconsejable dirigirse a una agencia inmobiliaria profesional, lo que puede marcar la diferencia si se trata de la primera compra inmobiliaria y evitar así costosos errores.

Paso 4: Infórmese bien

La electricidad, fontanería, el tejado, el coste de las obras, el estado de las cargas de copropiedad, la lectura de la última acta de la junta de copropietarios, los diagnósticos, la comprobación de la existencia de una servidumbre de paso, los proyectos urbanísticos, etc.: si se interesa por el inmueble que se está visitando, es importante dedicar el tiempo necesario para estudiar las cuestiones esenciales antes de comprar.

De hecho, durante la primera visita al inmueble, muchos detalles (grandes o pequeños) pueden escapar de la atención, sobre todo si el inmueble ha llamado la atención. Siempre es útil repasar los puntos que se pasan por alto:

¿Hay algún problema en la comunidad?

¿Hay obras previstas en la zona?

¿Está prevista una renovación del edificio en un futuro próximo? Para evaluar el entorno del inmueble, puede ser útil volver al piso en diferentes horas de la semana para asegurarse de que no hay molestias debidas en el vecindario.

Es importante considerar también la posibilidad de calcular el coste de la compra del piso "todo incluido". Comprar un piso no es sólo cuestión de precio por metro cuadrado. También hay que tener en cuenta otros gastos como: la notaría, mudanza, la comunidad de propietarios y, más adelante, impuestos varios.

Paso 5: Firmar con tranquilidad

Una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre las condiciones de la venta del piso (precio, fechas, etc.), es hora de firmar un contrato preliminar (compromiso de venta).

Conviene saber que el comprador tiene derecho a cambiar de opinión. Si después de firmar el contrato preliminar, ya no está totalmente seguro de querer comprar el inmueble, dispone de algunos días a partir del día siguiente a la notificación del contrato preliminar para retractarse.

Sin embargo, para ejercer este derecho, debe cumplir ciertas formalidades. Por último, el contrato definitivo de compraventa se firma en la notaría en un plazo medio de 3 meses a partir de la firma del contrato preliminar.