Kachopo King ficha a la prestigiosa presentadora y actriz asturiana Paula Méndez como imagen de la marca

Kachopo King, la marca de cachopos asturianos destacada por elaborar su producto de forma artesanal en Gijón, se complace de anunciar que la actriz Paula Méndez se ha unido a su equipo como imagen de marca Con una carrera en constante crecimiento en el mundo de la actuación y la presentación, Paula Méndez es una artista con una amplia trayectoria en televisión, cine y publicidad. Ha protagonizado programas de televisión en horario estelar en Televisión Española, presentado eventos y comerciales, y ha trabajado en numerosos proyectos en los Estados Unidos con marcas como Guess, Puma, Nivea, Ulta beauty, Marriot, Ford entre otros.

Trabajó como actriz en dos temporadas con Jóse Mota para TVE. También presentadora y reportera en un morning show en Visión Latina en Los Angeles. Con Aparición en la película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", junto a actores de la talla de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, son solo algunas de sus últimas contribuciones destacadas.

David Valderrey, fundador de Kachopo King, está emocionado de tener a Paula Méndez como imagen, pues se identifica muy bien con los valores de la marca: "es asturiana, rebosa simpatía, garra, esfuerzo y coraje. Estamos seguros de que Paula, con su talento y presencia, ayudará a llevar el amor por los cachopos asturianos a todo el mundo", afirma el fundador de la marca.

Asimismo, Kachopo King ha sido patrocinador oficial este año de "La Guía del Cachopo", y su fundador David Valderrey, entregó el miércoles 29 de marzo en Oviedo el Premio al Mejor Cachopo de la Comunidad Valenciana en el Concurso al Mejor Cachopo del Mundo 2023.

Kachopo King

Empresa fundada en 2020 que elabora cachopos asturianos de forma artesanal, uno a uno, en Gijón y los comercializa a negocios hosteleros y particulares. Su diferenciación frente al sector radica tanto en la elaboración artesanal de su producto como en que sus recetas están patentadas. Asimismo, basa su estrategia de ventas en la exclusividad y en el "win to win". Aquellos hosteleros que se unan al programa Local Exclusivo Kachopo King contarán con exclusividad del producto, ningún otro hostelero en un determinado radio podrá comercializar los cachopos de Kachopo King.

Entre otras ventajas del programa, se incentiva la venta del hostelero con acciones de marketing para atraer más clientes a su local. Kachopo King también colabora con la Fundación Eusebio Sacristán, donando parte de sus beneficios a esta iniciativa que incentiva a que los niños con dificultades puedan encontrar un espacio donde jugar, desarrollar su afectividad y mejorar su sentimiento de equipo.

Información adicional:

Kachopo King:

www.kachopoking.es

https://www.instagram.com/kachopoking/

Paula Méndez:

https://www.instagram.com/paulamendezweb/