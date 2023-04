La preocupante realidad de la pérdida de audición. Cómo lo vive una adolescente de 20 años

Hoy vengo a expresar mi preocupación acerca de la pérdida de audición en adolescentes, una condición que a menudo se subestima porqué suele afectar a las personas mayores pero a veces hay casos como el mío que llega sin darte cuenta y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida y puede llegar a cambiarla.



La pérdida de audición en adolescentes puede ser causada por varios factores, como la exposición constante a ruidos fuertes, la infección del oído y el uso inadecuado de auriculares. A menudo, los adolescentes no son conscientes de que están perdiendo su capacidad auditiva hasta que la condición ha avanzado significativamente. Como fue mi caso.

Era una niña que escuchaba perfectamente desde la niñez hasta que empecé a perder audición a los 16 años y que poco a poco fue progresando cada día más hasta hoy en día. Llevo 4 años con audífonos y puedo verificar que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Gracias a ello, puedo seguir estableciendo una comunicación verbal y oral con mi entorno, aunque no sea lo mismo. El origen de la pérdida no la conocemos, es por eso que me gustaría interferir y hacer un llamamiento para que se estudie más en profundidad ésta situación.

Es crucial que los padres, tutores y educadores estén conscientes de esta condición y estén atentos a los signos tempranos de pérdida de audición en los adolescentes. Además, los jóvenes deben ser educados sobre los riesgos de la exposición a ruidos fuertes y la importancia de limitar el tiempo de uso de auriculares con el volumen alto.

Espero que se tomen medidas para abordar la pérdida de audición en adolescentes, para que los que lo sufren puedan disfrutar de una vida saludable como cualquier otra persona.