“La corrección política es el fascismo contemporáneo. La corrección política ha cambiado completamente las relaciones sociales. Todos nos autocensuramos, para no herir, especialmente a las minorías. Esas minorías sí pueden decir lo que quieran, ¡nosotros no!”. (…). Esto es del profesor Jorge Novella o de Félix de Azúa. O de mi amigo Vicente.



Hace unos día leí el texto anterior: “Hay que hablar con mucho cuidado, para no ofender”. Eso me ha llevado a pensar en los prudentes, que usan algunos eufemismos, o buenas palabras, en los absurdos, que usan muchos y en los audaces toscos que escupen disfemismos, o palabrotas.

El otro día escuchando a dos personas enemigas de la corrección, pensé que la “Corrección Política”, si no se exagera es más aceptable que lo contrario. Las personas mencionadas decían, más menos, lo siguiente. 1.Está a punto de estirar la pata y quiere seguir chupando. Menudo chaquetero, menudo mamón. Se le ha ido la olla. 2.Esa fulana, amiga de los maricones, que nos quiere flojos, que nos odia. ¡Joder!. ¡Vaya mierda!, No podemos decir negro, ni sudaca, ni puta, ni disminuido. ¡Ja, ja!. Ni que la economía se va la mierda. Hay que decir, recesión.