El escenario para los próximos meses tiene inevitables consecuencias para la vida cotidiana de los españoles. No pocas empresas se verán en los próximos meses en la tesitura de elevar sus precios, dado que no pueden asumir los márgenes actuales.

Ante una situación así, sorprende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se siga negando a algunas medidas como reducir el IVA de la carne y el pescado para generar una tregua en los alimentos. En contra de lo que ha venido repitiendo el Gobierno en los últimos meses, España ya no es el país que tiene la más baja inflación de la zona euro. No es buen camino negar la realidad empeñándose en restar importancia a esta subida, lo correcto sería tomar medidas de largo alcance para acabar con la pesadilla inflacionista.