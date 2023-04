¿Qué mercados sigue Zonadebolsa?

El sistema de Zonadebolsa El sistema de Zonadebolsa es muy sencillo y está basado en la lectura de las cotizaciones de los índices o valores que siguen. Los precios van formando diferentes velas, unas veces verdes y otras rojas, con mayor o menor amplitud, y a través de los cruces de sus indicadores obtienen las señales de entrada o salidas del índice o valor correspondiente.

Es posible aprender más de este sistema pinchando en el enlace de su sistema, donde se explica con detalle cómo funciona.

Gráficos a seguir Aunque la operativa es aplicable a cualquier valor o índice, es conveniente seguir a los índices más importantes a nivel mundial y europeos, como son los siguientes:

Entre los europeos: DAX 40, MDAX 50, IBEX 35.

Entre los americanos: S&P 500, RUSSELL 2000, NASDAQ 100.

Entre los asiáticos: DJ Shanghái, Hong Kong, NIkkei 225.

Entre los globales: SP Global 1200, Global Dow, MSCI ACWI.

Forma de operar Advertencia previa: Zonadebolsa no vende fondos de inversión, ni tiene interés en ninguno de ellos, pero los lectores pueden aplicarlo a los miles de fondos que hay disponibles a nivel mundial, ya que hoy en día, los principales bancos españoles y de cualquier país, no solo ofrecen los fondos de sus gestoras, sino que comercializan fondos al menos de las principales gestoras internacionales, llegando a ofrecer cientos e incluso miles de fondos.

Registro: para aprovechar los diagnósticos del sistema de Zonadebolsa, lo primero que hay que hacer es registrarse en la página. Crearse un usuario, una contraseña y unos datos mínimos de identidad, necesarios en caso de tener que emitir una factura en el futuro. Se pueden elegir dos modalidades de registro: Básico o Prémium.

El registro Prémium da derecho a conocer los cambios tan pronto como los detectan desde Zonadebolsa.

Periodo de prueba del sistema: una vez registrado, el usuario tiene derecho a saber los cambios de entrada y salida de los índices. Mientras esté como cliente en la modalidad básica, solo podrá ver los pronósticos del sistema pero con un cierto retraso. Una vez que pasa a Prémium los cambios y las actualizaciones de las posiciones las ve en tiempo real.

Envío de movimientos a realizar: una vez conocido que el sistema ha detectado un cambio de entrada o de salida, si se está siguiendo la tendencia y siempre bajo libertad de elección propia y personal de cada inversor, se puede dar orden al banco o gestora de fondos de que salga o entre en un determinado fondo.

Elección de fondos para traspaso En principio solo se moverán en fondos 100 % de Renta Variable o 100 % FIAMM o Renta Fija a Corto. Esto se explica en la sección de divulgación.

Cuando la señal sea salir de Renta Variable, no se indicará ningún fondo FIAMM concreto, sino que cada uno tendrá previsto y elegido un fondo de esas características dentro de lo que ofrezca su banco o gestora correspondiente, aunque lo normal será que pueda elegir cualquier fondo sin cortapisas de ninguna clase.

Por el contrario, cuando el cambio sea a Renta Variable, Zonadebolsa dará el área y tipos de fondos que les parezcan más convenientes, así como nombre de varios fondos, entre 5 y 10, que les parezcan adecuados para entrar, lo que no supone recomendación alguna. El acierto se verá después aunque el cariño de la elección haya sido el mismo.

Plazo óptimo para rentabilizar el sistema Este sistema no es infalible, y de hecho, en Zonadebolsa no conocen sistemas que acierten en el 100 % de los casos, pero han comprobado que aunque hay una mayoría de aciertos, también se producen entradas y/o salidas en falso. Si no fallara nunca, sería haber encontrado la fórmula que buscaron los alquimistas en la Edad Media buscando la piedra filosofal para convertir las piedras en oro. Por lo tanto, aunque por las pruebas que llevan realizando en los últimos años, han contrastado aciertos de más del 90 % de las entradas y salidas, puede que las 2 o 3 próximas entradas o salidas sean fallidas, por lo que para tener un rendimiento sostenido en el tiempo, se necesita poder mantener una inversión en renta variable al menos entre 3 a 5 años. Advierten que si el cliente no va a poder aguantar un plazo largo para que madure la inversión, es mejor no meterse.

Ventajas de los FIM sobre valores concretos Con la legislación fiscal actual en España, mientras se permita hacer traspasos sin coste fiscal, es más conveniente que comprar un valor de bolsa, sea español o extranjero. Esto lo explican con más detalle en la sección de divulgación.

Estas ventajas se producen en España, pero desconocen la incidencia fiscal de los traspasos de fondos en otros países, por lo que cada uno debe conocer la legislación fiscal de su país de residencia fiscal.

Búsqueda de fondos alternativos En Zonadebolsa, siempre buscarán fondos con varios años de antigüedad, que tengan una capitalización amplia y que permitan realizar traspasos de acuerdo con la normativa de la Renta de España, pero esta página puede ser seguida por clientes de todo el mundo, cuya normativa legal desconocen, por lo que en caso de no ser adecuados a la normativa del país de residencia fiscal, el cliente debe buscar un fondo que se amolde a la legislación fiscal que le afecte.

El interés de Zonadebolsa es que el usuario acierte en sus cambios de fondos y por 20 euros al mes, cifra insignificante en el coste de administración de una inversión, acierte y conozca su sistema, recomendándolo a muchos familiares y amigos.

Su gran lema es: "Las Bolsas son impredecibles, pero no son anárquicas".