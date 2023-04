'Grandes liadas de la historia', el ensayo que muestra las mayores pifias de la humanidad

Editorial Caligrama irrumpe de nuevo en el mercado con una obra divulgativa de una extrema originalidad, que repasa, con una buena dosis de humorismo, los grandes desatinos históricos.

Los buenos maestros saben a la perfección que aquello que se memoriza de una forma asociada a lo humorístico permanece en los recuerdos de manera más indeleble. Tal es poder del humor inteligente. Jesús Barranco Reyes, el firmante de Grandes liadas de la historia, es perfectamente conocedor de este aspecto, por lo que ha querido apostar en su sensacional obra de divulgación por poner el foco en los acontecimientos más lamentables y erráticos que se han producido en la historia de la humanidad. Sin duda, una manera sagaz, acertada y medidamente gamberra de transmitir conocimientos tremendamente valiosos.

«El enfoque lo tenía claro. Hay infinitos temas sobre los que escribir, pero mis favoritos son aquellos acontecimientos absurdos, ridículos o desafortunados que podríamos llamar “liadas” de la historia. Hay muchas. ¡Vaya que si hay! De todas las formas y colores. Leer sobre ellas siempre me ha sacado una sonrisa. Con deje de amargura, ojo, porque la historia siempre se acompaña de una inevitable guarnición de tragedia y sufrimiento. Bueno, no siempre. Algunos acontecimientos son destellos de luz y esperanza y demuestran lo mejor del ser humano. Pero son, sin duda, minoría en el devenir del tiempo. Y les puedo asegurar que no los van a encontrar en este libro».

La lista de grandes fracasos y desaciertos arranca en la Antigüedad Clásica y alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. El foco se pone en Atalo II de Pérgamo, en la batalla de Balaclava, también en el célebre Pirro de Epiro, pasando por Passchendaele, la Anábasis de Ciro, la batalla de Grunwald, la revuelta de Niká, la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, hasta llegar a Egospótamos y las batallas de Tanga y la de Karánsebes. Un enorme repertorio relatado de forma desenfadada, pero no por ellos huérfana de una documentación de primera: «En la redacción de cada capítulo, se han consultado múltiples fuentes. Se ha dado prioridad a aquellas que se consideran oficiales o más fiables. Pero, cuando algún registro complementario ofrecía detalles atractivos o interesantes, también se han incluido. No hemos obviado la fiesta, vamos».

La obra, una joya de la divulgación histórica, incluye, además, un pequeño glosario con términos que pueden requerir explicación, si bien están descritos con un tono similar al del resto del libro. Nos permitimos extraer un ejemplo: «Inmortales; Cuerpo de infantería élite del ejército persa aqueménida. Se trata de una guardia real de diez mil soldados profesionales, entrenados y bien armados, que constituían el corazón del ejército desde la época de Ciro II. El nombre, en realidad, le viene del hecho de que cada soldado caído era sustituido, conservando así siempre su tamaño y su estructura. Hay que reconocer que «tranquilos, tenemos lista de reserva» impresionaba bastante menos».

Las personas que detestan la Historia están ante una obra absolutamente indicada.

El autor Jesús Barranco nació en Santa Cruz de Tenerife en 1976. Es ingeniero por profesión, pero historiador por afición. Terminó Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Madrid, y un Máster en Incendios Forestales por la Universidad de Lleida. Finalmente, cursó Geografía e Historia por la UNED. Lleva veinte años trabajando en el mundo de la gestión ambiental y las emergencias, combinando mucho leer con bastante escribir.

Desde su refugio en la isla de El Hierro, publica artículos sobre emergencias, manuales técnicos forestales y, ahora, también «castiga» a sus lectores con libros de historia. Su pasión son los sucesos y personajes singulares, tratados, eso sí, con algo de acidez, humor y un poquito de mala leche.

Editorial Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama, ayuda a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuenta con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año, celebra los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.