Importadora Multi Marks: motos y scooters eléctricos, una alternativa sostenible para la movilidad

Estos vehículos son una solución ideal a la hora de transportarse y aportar al medio ambiente. Las motos y los Scooters eléctricos se han convertido en la solución ideal para realizar traslados dentro de la ciudad. Esta alternativa accesible ofrece sus múltiples beneficios tanto a la economía personal, como a la movilidad de quien las adquiere Los Scooters eléctricos pueden tener las mismas especificaciones en los componentes internos a las motos eléctricas, se diferencian en el chasis.

En esta página web, se mostrará por qué las motos eléctricas son una excelente opción para cualquier persona que quiera disfrutar de la libertad de viajar en moto sin preocuparse por del tráfico.

Beneficios de las Motos Eléctricas:

Reducción de costos a largo plazo.

Mayor eficiencia energética.

Disminución de la contaminación ambiental, la reducción de ruido, entre otros.

Facilidad de uso

Menor ruido

Son más fáciles de mantener ya que no necesitan cambios de aceite ni otros mantenimientos costosos. Carga y Autonomía:

El tiempo de carga de las baterías va a depender del amperaje y el cargador, los cargadores pueden ser de 110v o 220v, para el Ecuador vienen los cargadores en 110v.

Los tiempos de carga de las motos eléctricas o scooters eléctricos que comúnmente están en el mercado ecuatoriano van desde unas 5 horas a 8 horas

La autonomía también varia dependiendo del amperaje de las baterías, lo que comúnmente están en el mercado ecuatoriano van desde los 40km hasta los 100km.

Tomar en cuenta que cuando conducimos en subidas el consumo de batería será mucho mayor.

Consejos para conducir motos eléctricas:

Es importante el uso de un casco por seguridad.

No saltarse las leyes de tránsito, tengamos en cuenta que estos vehículos no son juguetes, por lo tanto, se recomienda respetar los semáforos, no transitar en las vías del metro, trole, ecovia.

Puede transitar en las ciclovías.

Revisión de llantas :

Es importarte mantenerlos en buen estado, revisar la presión y reemplazarlos si presentan desgaste excesivo o fisuras. Revisión de los frenos:

Limpiar las pastillas de frenos con una lija delgada o reemplazarlas si ya están desgastadas, revisar el liquido de freno y completar si es necesario. Sistema eléctrico:

Es importante revisar constantemente el cableado ya que pueden presentar algún tipo de desgastes, fisuras o recalentamiento, y así evitar futuros daños en el motor.

"Se recomienda llevar a un técnico especializado" Ventajas y desventajas de baterías de litio y acido:

Aunque ambas baterías cumplen con la misma función, aquí se pueden ver algunas deferencias entre ellas.

Ventajas de baterías de litio:

Alta capacidad de energía.

Baja autodescarga.

mayor vida útil.

tamaño y peso reducido. Desventajas de baterías de litio:

Costos Elevados.

Sensibilidad a la temperatura.

Peligro de incendio. Ventajas de baterías de acido:

Costos muy bajos.

Ampliamente disponibles.

Mayor resistencia a daños físicos. Desventajas de baterías de acido:

Baja densidad de energía.

Autodescarga, se soluciona cargando regularmente así no use.

Mayor peso.

menos vida útil. Se puede encontrar toda la información en la tienda de bravusscooters.