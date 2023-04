Maripi Robles, directora de No Solo Una Idea, da 3 herramientas para lanzar una marca de moda

Cómo gestionar el emprendimiento de un proyecto y evitar los errores más comunes El lanzamiento de una marca es un emprendimiento que puede tener éxito o puede caer como otros muchos proyectos que se llevan a cabo. Para evitar esta segunda situación, es importante saber qué se puede hacer como CEO para evitar que un emprendimiento quede en el intento. Emprender es un acto de valentía y decisión, pensando en el presente y en el futuro que se desea para el proyecto. Pero, ¿qué sucede con las firmas cuando lanzan una marca?

Maripi Robles, CEO de la agencia No Solo Una Idea, explica que “el fallo primigenio es no tener en cuenta la rentabilidad de la marca y cómo va a evolucionar económicamente”. Esto es importante a tener en cuenta, ya que no todo es la ilusión y vender. Para no tirar la toalla, es imperativo ser realista y ser consciente de que los dos o tres primeros años no se obtienen beneficios netos. ¿Qué hay que tener claro al inicio de un proyecto? Asimismo, junto a la rentabilidad del proyecto, hay que saber a qué público se va a dirigir. “Quién va a querer tus productos”, comenta Maripi Robles. “También debes tener en cuenta los puntos de venta que vas a tener: propios, de terceros o venta online”. “Hay un comienzo en el que tienes que hacer muchísima comunicación para decirle al mundo que tu marca existe. Después, puedes decidir las herramientas que son más rentables o que dan mejores resultados de comunicación”, declara la CEO de la agencia NSI.

La experta en comunicación cuenta acerca de su experiencia con nuevos proyectos y la comunicación que ha llevado con su agencia No Solo Una Idea. Maripi Robles no le quita importancia al optimismo, pero hace bastante hincapié en ser realistas. En caso de ser un proyecto que no está lo suficientemente asentado para hacer comunicación, hay que saber si elegirlo como cliente o no, “para que los clientes no agoten sus ahorros del banco”. Dado su recorrido profesional, Maripi da unos consejos clave para el lanzamiento y crecimiento de una marca. “Desde luego, para destacar en el mundo de la moda tienes que ser muy especial y aportar algo diferente. El mundo está lleno de marcas que tienen ropa de fiesta, invitadas, streetwear… También, lo que funciona muy bien es ir a por un nicho de mercado muy concreto, porque especializándote consigues un público muy fiel que te hace crecer”.

Estas son las 3 herramientas que hay que conocer para lanzar una marca Así pues, concluyendo con las 3 herramientas para lanzar una marca de moda, Maripi Robles ha dejado claro que las patas fundamentales son la página web corporativa, las redes sociales y la prensa. La página web es la carta de presentación de una empresa o persona, es importante que quien quiera informarse sobre una marca, tenga un lugar oficial al que acudir. Por otro lado, no todas las redes sociales valen a todos los proyectos por igual. Hay que saber elegir “las redes sociales más idóneas para tu proyecto”, como dice M. Robles.

Finalmente, la CEO justifica perfectamente por qué es importante la tercera y última pata: la prensa. “Es una herramienta muy importante, ya que es la manera de que terceros hablen de ti, y terceros con autoridad. Con la prensa, son los periodistas y personas especialistas con un criterio objetivo los que valoran tu producto”. Confirma lo importante que es el marketing y la comunicación para lanzar una marca, producto o servicio y mantenerlo en el mercado. Ambas ramas son igual de importantes, ya que juntas crean una sinergia que todas las empresas deberían conocer.

