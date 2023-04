Conocer el panorama actual de las oposiciones y la clave para aprobar, de la mano de SKR

Las oposiciones son el proceso de selección para acceder a puestos de trabajo de la Administración Pública. Con el fin de acompañar este proceso, surgen academias como SKR para instruir a todos sus integrantes para ocupar un puesto en el sector público.

Todos los procesos que conforman las oposiciones han cambiado con el paso del tiempo. Kike Cortés, director de SKR con más de 20 años de experiencia como directivo público, por medio de una entrevista hace énfasis en la situación actual de las oposiciones y recopila una serie de pasos a seguir para aprobarlas.

Las maneras de aprobar una oposición Las academias de oposiciones como SKR trabajan en pos de esas personas cuyo oficio consta en la búsqueda de un puesto laboral en la Administración pública. Al ser un sector muy demandado, la velocidad de acción de sus pretendientes en la búsqueda de una convocatoria es un factor fundamental para quedarse con el puesto.

Tal y como explica Kike Cortés, la formación, tanto académica como mental, son factores que inciden directamente en los resultados de las oposiciones: una buena prodigiosa educación no puede ir a la par de una mentalidad poco responsable.

A su vez, destaca una metodología de trabajo que pueden emplear los aspirantes para preparar oposiciones, que consiste en preparar más de una. Este argumento encuentra su sustento si se tiene en cuenta que en los cuerpos generales de la Administración pública existen una serie de conocimientos que son compatibles entre sí. De esta manera, la gama de selección y probabilidad de aprobar oposiciones aumenta exponencialmente.

Los resultados de cursar una oposición en SKR Tal y como explica su director, SKR surgió como solución a la escasa calidad de preparación destinada a las oposiciones. Esto no solo imbuye al conocimiento sobre el campo, sino también al nivel de compromiso presentado por los pretendientes. La instrucción de cada uno de los preparadores será acorde a las necesidades de los alumnos, ya que trascienden el concepto de profesores, colocándose en una posición de guía de vida.

El objetivo de SKR es que todo alumno apruebe su oposición. De hecho, Kike Cortés establece que el 95% de los opositores son capaces de aprobar con un plan adecuado. Sin embargo, ese no es siempre el resultado. Por suerte, las garantías de la academia se mantienen, más allá de no alcanzar el destino deseado. En los procesos de formación, las personas pueden obtener un título universitario, revalidando todo el tiempo invertido en el proceso. Con 25 años de experiencia, y siendo referentes en el sector de preparación para oposiciones, las personas tienen garantizadas una formación correspondiente a lo que desean, sumada a la gran posibilidad de insertarse en el sector público.