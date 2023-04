El software de seguridad alimentaria de EasyQ ayuda a potenciar la calidad en los alimentos

Los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria ayudan a los negocios a garantizarles a sus consumidores que los alimentos que venden están libres de elementos de alto riesgo para la salud. Además, este tipo de sistemas suelen contar con herramientas modernas para controlar y gestionar procesos, así como para aumentar la productividad en la producción, manipulación y comercialización de alimentos.

La marca EasyQ es reconocida por ofrecer a sus clientes un software de seguridad alimentaria para las empresas de alimentación, tanto del área de fabricación como de distribución de alimentos.

Funciones automatizadas del sistema APPCC EasyQ El software de seguridad alimentaria de EasyQ se dedica a potenciar la calidad y seguridad de los alimentos para cualquier empresa perteneciente a la industria. Este software cuenta con una gran variedad de funcionalidades en un mismo espacio que pueden ser utilizadas de forma sencilla por los administradores de un negocio. Entre estas funciones se encuentra la gestión APPCC digital de documentos para garantizar una calidad alimentaria adecuada. Esta gestión o actualización es realizada de forma automática. Además, el sistema avisa a los usuarios sobre nuevas versiones del documento APPCC.

Por otra parte, dispone de registros de tareas, gestión de personal y de formación para programar cursos, así como la administración de los títulos APPCC y las renovaciones de los mismos. Este software de seguridad alimentaria también genera observaciones relacionadas con las inconformidades presentes en el registro de un documento APPCC. Como punto extra, ofrece a los usuarios una administración óptima de las materias y formulaciones de los productos, incluida la automatización de estudios de alérgenos.

APPCC EasyQ y sus herramientas para potenciar la calidad en los alimentos EasyQ no solo ayuda a sus usuarios a mantener las certificaciones internacionales alimentarias GFSI y los principios APPCC, sino que además potencia la productividad de las empresas de alimentación. Su software de seguridad alimentaria, por ejemplo, presenta una función que permite el desarrollo de planes analíticos y la inserción de boletines de análisis. Este sistema también ofrece indicadores con base en los registros de cualquier sistema de calidad que posea una empresa. De esta manera, los negocios de alimentación pueden sacar un mayor provecho a la información suministrada por sus herramientas digitales.

Por otra parte, el software de seguridad alimentaria de EasyQ facilita la creación de calendarios de auditoría, así como el desarrollo de cuestionarios para la generación de no conformidades. Otras funciones de este sistema son la gestión de proveedores de alimentación, la administración eficaz de la trazabilidad en las plantas y un espacio digital intuitivo para realizar facturas y enlazarlas a dicha trazabilidad.

El sistema de EasyQ ayuda con el seguimiento de las actividades de producción alimentaria, la gestión de los registros de calidad y promueve la mejoría de los procesos, lo cual reduce los errores humanos. Este software también destaca por estar respaldado y ser actualizado por un departamento de IT y por expertos en el sector de la alimentación.