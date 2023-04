Todo sobre las tecnologías que están construyendo el Metaverso

Aunque el Metaverso, en su concepción teórica pura, no es una realidad tangible en la actualidad, su desarrollo se está acelerando, basando su construcción en tecnologías como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada entre otras. El cambio de razón social del grupo Facebook Company a META fue el detonante para que este término comenzase a resonar entre la población. Sin embargo, antes de esto, ya se estaban desarrollando proyectos que se puede considerar como el germen del futuro Metaverso. Por ejemplo, proyectos desarrollados por DeuSens, la agencia creativa especializada en el desarrollo de Hiperexperiencias tecnológicas, que han ilustrado sobre la realidad actual del Metaverso y las tecnologías sobre las que se está construyendo.

Mundos digitales para todos El Metaverso combina la realidad envolvente con las experiencias inmersivas y las estrategias participativas heredadas de los videojuegos, para diseñar un mundo virtual interactivo que le ofrezca a los usuarios la posibilidad de desarrollarse en un universo paralelo y digital. Los empresarios han encontrado en el mundo digital una oportunidad inigualable para hacer crecer sus negocios, por lo que han volcado sus esfuerzos en implementar las últimas tecnologías interactivas en sus estrategias de marketing y comunicación.

Según Grand View Research se prevé un crecimiento del 39.4% del mercado global del Metaverso entre el 2022 y el 2030. Esto quiere decir que el sector empresarial ha decidido explorar las diferentes posibilidades que le brinda el Metaverso, para plantear sus estrategias de crecimiento y promoción. El uso articulado de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y la Realidad Mixta, hacen que este nuevo mundo virtual se convierta en un excelente canal de marketing que le permita a las empresas ofrecer una mejor experiencia corporativa que derive en la adquisición de nuevos clientes.

Por otra parte, el avance en las tecnologías de estas tres realidades, también ha permitido que los usuarios puedan tener la posibilidad de crear avatares más realistas que se ajusten con mayor precisión a la identidad digital de las personas. En consecuencia, las experiencias de inmersión serán mucho más eficientes y cercanas a los usuarios, lo que terminará de consolidar el Metaverso y sus experiencias inmersivas como una parte importante de la vida de las personas en el futuro.

Transformarse para el Metaverso Como especialistas tecnológicos, DeuSens destaca que el Metaverso no es una tecnología en sí, sino un concepto que va a necesitar de la combinación de múltiples tecnologías para convertirse en una realidad.

Hablando de estas tecnologías en las que se está basando la construcción del Metaverso, no solo destacan la Realidad Virtual o la Realidad Aumentada. Otras tecnologías como las redes móviles 5G y 6G, la Inteligencia Artificial, o el Blockchain se están viendo como claramente necesarias en los grandes proyectos actuales de desarrollo del Metaverso.

En este aspecto, en DeuSens trabajan por acompañar a las personas y empresas en sus procesos de transformación tecnológica, ayudándoles a aprovechar los beneficios de estas tecnologías interactivas en el momento en que este mundo digital amplíe sus horizontes a más comunidades y sectores.