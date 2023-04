PENETRON y su compromiso con reducir la huella de carbono en el hormigón en el 2030

El hormigón es el material de construcción más utilizado mundialmente y su incidencia es crucial para cumplir los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático. Lograr la neutralidad de la huella de carbono se ha convertido en una prioridad para la industria cementera y en particular para empresas como ClauniCanarias.

Según la marca, para lograr las metas establecidas en los acuerdos la industria cementera debe reducir anualmente un 16 % de sus emisiones de carbono. Debido a que el tiempo es exiguo, algunas empresas se han apresurado en adoptar tecnologías que usan menos energía y reducen las emisiones de gases.

El aporte de PENETRON Admix ClauniCanarias es el representante exclusivo de la marca PENETRON en esta región insular para vender sus productos de impermeabilización. Desde hace más de 20 años han comercializado soluciones de construcción para ingenieros, arquitectos, empresas constructoras y usuarios particulares. En sintonía con la meta de PENETRON “hacia una huella de carbono 0 %” para 2030 la empresa está promoviendo su nuevo producto PENETRON Admix.

Se trata de un aditivo cristalino que se produce bajo procesos sustentables y que al agregarse en el concreto reduce significativamente su permeabilidad. Esto proporciona una protección integral contra ataques químicos, corrosión, ciclos de congelación y descongelación. El extender la vida útil del concreto contribuye a reducir la huella de carbono de los proyectos de construcción y las mezclas de hormigón.

Los directivos de ClauniCanarias explican que el concreto es un material poroso con microfisuras y grietas por las que penetra el agua. También lo hacen productos químicos a base de agua que con el paso del tiempo terminan comprometiendo la estructura. Lo que hace PENETRON Admix es generar una red cristalina insoluble que reacciona con el agua, tapa esos orificios e impide la penetración de humedad.

Ventajas al usar PENETRON Admix en una construcción Además de las virtudes ya descritas, el uso de PENETRON Admix reemplaza otras soluciones de impermeabilización no sostenibles y que duran menos tiempo. Al sellar los orificios por donde puede penetrar el agua, este producto prolonga la vida útil de las estructuras de hormigón. ClauniCanarias agrega que el efecto de este producto sobre el concreto genera capacidad de “autocuración” en este material.

Con PENETRON Admix se reducen los gastos por mantenimiento periódico de las estructuras minimizando cualquier futura impermeabilización. No solo hace más duradero el concreto, sino que proporciona mayor protección contra la carbonatación de las barras internas de refuerzo. Su alcance de reducción de la permeabilidad es de un 100 %.

Se trata de un producto sustentable que cuenta con la aprobación EPD (Environmental Product Declaration) y GreenGuard Gold. Adicionalmente, al alargar la vida de las estructuras de concreto las hace más sustentables desde el punto de vista ambiental. Así lo señala el Comité ICRI 160, que agrega que la forma de sostenibilidad más efectiva es minimizando la necesidad de reparaciones en estas construcciones.