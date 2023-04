En marcha Astrotalks, el principal evento astrológico del año que contará con la reconocida astróloga Yael Yardeni

El acto tendrá lugar el 18 de abril a las 19.30h en la histórica sala "Paranimf" de la Universidad de Barcelona La reconocida astróloga cabalística Yael Yardeni tomará parte en el evento "Astrotalks 2023, un momento de grandes oportunidades", en una conferencia que pronunciará el próximo martes 18 de abril en Barcelona. El evento, considerado como el principal evento astrológico del año, contará con una asistencia muy restringida de público, y tendrá lugar en el Salón Paranimf de la Universidad de Barcelona y contará con el apoyo del "Reial Cercle Artistic" de Barcelona y de la "Fundación Fomento Europeo".

La presentación de la conferenciante corre a cargo de Sarah Dubovis, maestra de El Centro de Kabbalah, quien introducirá las grandes preguntas que agobian el mundo presente: '¿Qué cambios globales se esperan en geopolítica, en las instituciones públicas y en la mentalidad humana?' '¿Cómo cambiará el equilibrio de poder entre las principales potencias económicas del mundo en los próximos dos años?' A estas y otras cuestiones responderá la reconocida astróloga Yael Yardeni en el transcurso de su conferencia, esperada por muchos.

Yael Yardeni es una astróloga cabalística de renombre mundial, consultora de políticos, empresarios y estrellas del mundo del espectáculo, invitada en programas de televisión y fundadora de la primera Academia de Astrología Cabalística del mundo.

Para Yael Yardeni "el año 2023 es un gran año de transición que conducirá a toda la humanidad a una conciencia completamente diferente, una conciencia conectada al valor de la persona. Hoy en día, el valor de una persona está ligado a su cuenta bancaria y posesiones. Y lo que se ve es que llega un cambio de entendimiento hacia una humanidad con una conciencia mucho más elevada".

Como decía el célebre escritor, político y filósofo francés André Malraux, "El siglo XXI será espiritual o no será". La astrología cabalística considera que las vidas no son determinadas por la posición de los planetas, sino que el conocimiento de su influencia ayuda a comprender mejor las vidas.

El programa del evento incluye abordar los tránsitos planetarios y su impacto en el mundo actual, para analizar por qué se están esperando cambios globales en la geopolítica, las actividades de las instituciones públicas y avanzar sobre los gigantescos cambios que se sobrevienen en la mentalidad humana. También se van a abordar los problemas que acucian al mundo actual, como los cambios en los equilibrios de poder en las principales potencias económicas del mundo para los próximos dos años, y las previsiones financieras hasta abril 2024, elaborando un pronóstico financiero para todos los signos del zodiaco hasta abril de 2024, analizando las áreas más prometedoras para negocios e inversiones, bienes raíces, acciones y criptomonedas.

Trayectoria personal

Yael Yardeni nació y creció en Francia, donde estudió física y matemáticas, y luego medicina. Más tarde se mudó a Estados Unidos donde se enfocó en estudiar astrología cabalística y psicología regresiva. Ha ganado reconocimiento mundial a través de su trabajo con clientes alrededor del mundo y su participación en importantes congresos como el Foro Internacional de Mujeres Maria Shriver. El número de sus alumnos ha llegado a varios miles y la geografía varía desde Estados Unidos, Rusia e Israel hasta Brasil, Filipinas y Hong Kong.

Durante los últimos 15 años, Yael ha sido la astróloga personal de muchas celebridades del cine y la música. En 2017, abrió la primera Academia de Astrología Cabalística del mundo. Actualmente, reside en Londres.

Por primera vez, vendrá a España y a Barcelona a dar una conferencia invitada por El Centro de Kabbalah con la colaboración del Real Círculo Artístico de la Ciudad Condal y de la Fundación de Fomento Europeo (FFE). La fundación tiene como objetivo realizar actos de carácter cultural como conferencias, mesas redondas y seminarios destinados a personas para enriquecer sus conocimientos. En palabras de Félix Bentz, actual presidente del Reial Cercle Artístic (Real Círculo Artístico) y de dicha fundación "estamos muy contentos de haber traído a Barcelona a Yael Yardeni y nuestro deseo es seguir apoyando este tipo de actividades que sirvan para mejorar los conocimientos y el respeto a distintas culturas".

El Centro de Kabbalah es una organización sin ánimo de lucro que ofrece cursos y eventos sobre las enseñanzas del Zóhar y la Kabbalah tanto en sus centros físicos y grupos de estudio alrededor del mundo como online.

Más información: https://www.kabbalah.com

Conferencia "ASTROTALKS 2023 – UN MOMENTO DE GRANDES OPORTUNIDADES"

DÍA: Martes 18 de abril de 2023

HORA: 19.30h a 21.30h

LUGAR: Salón "Paranimf" de la Universidad de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona