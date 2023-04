El Periplo del Héroe, el tercer álbum de Nico Miseria

Tras el movimiento social del Tercer Verano del Amor, Nico Miseria presenta con más fuerza que nunca El Periplo del Héroe, un viaje en el que al igual que Ulises, narra su recorrido y demuestra que el final de una aventura no existe: los héroes nunca sobreviven sin querer volver a la casilla de inicio. El Periplo del Héroe está disponible en las principales plataformas digitales desde el 5 de abril.

El viaje también es sonoro: un laboratorio experimental en el que hay barras y estilos para todos. La nueva generación del hip hop va más allá del boom bap y El Periplo del Héroe pone a los espectadores al día de la vanguardia nacional cruzando los límites del sonido urbano actual, siempre con poesía y drumless pero pasando esta vez por el folklore menos castizo o el rap deconstruido. Más que un álbum, es una experiencia interactiva, y más que un viaje es un punto de encuentro en el que se invita a los oyentes a tomar las riendas de su propio viaje apreciando cada trozo del camino.

Mitos como Tote King, Allan Parrish, La Bulale, SwallowX o Adense ya han emprendido el viaje.

Primeras fechas confirmadas: Albacete Sala Clandestino (14/04), Murcia Sala Spectrum (21/04)Madrid Independance (27/04), Barcelona Fuego Razzmatazz (05/05), Donostia Dabadaba (11/05), Bilbao Dabadaba (12/05), Donosti Dabadaba (13/05), Zaragoza Gorila / Dabadaba (20/05) y Oviedo Riverland Fest (24/05).

La fidelidad a su identidad como cantante, su doble faceta como autor y productor, su cultura o su origen emergen hacia ese estilo único, especial y fácilmente reconocible.

Nacido en Ciudad Real y crecido en Albacete, hijo de profesores e historiadores, Nico creció rodeado de libros. Es una persona normal y no quiere dejar de serlo, su talento y trabajo no se rige por la fama, sino por la fidelidad a sí mismo y a aquellos que le rodean. Productor, compositor, trovador, intérprete, su vida gira en torno al trabajo y todo lo que hace lo hace tanto por amor como por hacer de este planeta un mundo más justo, bonito y sencillo.

Su nombre empezó a sonar como productor de la difunta Gata Cattana, hoy ya deja atrás dos álbumes:

Barriobajero Navajero (2019) y Tercer Verano del Amor (2021), trabajos con los que fue consolidando su autenticidad y giró por toda España bajo la autogestión y manteniendo el carácter de artista independiente.

La agencia de promoción y producción musical PROMOSAPIENS, empresa dedicada a la promoción musical y proyectos culturales dentro y fuera de España, ha sido la encargada de la promoción y comunicación del nuevo proyecto musical de Nico Miseria.