Los límites de cada persona están marcados por sus creencias y su confianza. Si alguien cree que su negocio nunca facturará un millón de euros, difícilmente llegará a tal cifra por más dedicación que imprima. En línea con estas premisas, Josep Santaulària brinda mentorías y procesos de transformación vital para que las personas puedan deconstruir sus creencias, romper esos límites, conjugar el universo a su favor y asumir la responsabilidad de su vida, servicios que convierten a este psicoterapeuta experto en eneagrama, terapias humanistas, transpersonales y comunicación de alto impacto en el Tony Robbins de España.

Derrumbando limitantes y abriendo el camino a nuevos objetivos A pesar de que muchas personas cuentan con un enorme potencial, la incertidumbre, el miedo al qué dirán y, sobre todo, sus propias creencias suponen grandes barreras en su camino al éxito. Paradójicamente, la mayoría de estas creencias son sembradas en la mente de las personas cuando tienen menos de 7 años, una edad en la que aún no se cuenta con las herramientas suficientes para pasar un filtro esas concepciones que los demás y los factores externos de la vida se encargan de transmitir. Ante esta situación, el trabajo de Josep Santaulària para de un diagnóstico inicial que realiza a través del Cuestionario 101, un formulario único a la hora de identificar y transformar aquellas creencias que obstruyen los avances en los negocios.

A partir de esto, Josep Santaulària avanza con las personas en una primera e intensa sesión en la configuración de un mapa mental y el planteamiento de un gran objetivo que supere todas las expectativas anteriores. Después de ello, se prosigue a un proceso de transformación y profesional de alrededor de 6 meses en el cual se cambiará definitivamente las creencias, negocios y la vida de las personas.

Tres décadas ayudando a transformar la vida de las personas De esta manera, durante sus 30 años de trabajo como terapeuta Josep Santaulària ha ayudado a miles de personas a romper el techo que se habían impuesto desde la infancia, y a empezar a construir la vida de sus sueños enfocándose en ellas mismas y en toda la grandeza que guardan en su interior, por encima de los factores externos sobre los cuales, en ocasiones, solían recargar la responsabilidad del transcurso de los hechos.

La trayectoria y los resultados alcanzados son los que han acercado al trabajo de Josep Santaulària a guardar afinidad con figuras como Tony Robbins, autor, orador y coach de vida estadounidense que ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en el desarrollo personal, el crecimiento empresarial y su influencia en la transformación de muchas personas. Así entonces, Josep Santaulària es una excelente alternativa en España para que las personas y los emprendedores puedan detectar sus creencias limitantes y, a partir de ello, abrir su panorama a todos los caminos y logros que su potencial puede poner a su alcance.

Como uno de los mayores expertos en motivación y desarrollo personal, es un honor para Josep Santaulària, ser considerado como el "Tony Robbins de España". Durante su carrera, ha ayudado a miles de personas a alcanzar sus metas y a vivir vidas más plenas y satisfactorias. En este espacio, le gustaría compartir algunos de sus conocimientos y enseñanzas más valiosas sobre cómo alcanzar el éxito y la felicidad en la vida.

El éxito empresarial es el reflejo de la transformación que se tenga como persona Las empresas que tienen más tendencia para alcanzar el éxito que buscan, son aquellas que saben moverse y bailar con la incertidumbre. No se está educado hacia el éxito y poder mostrar todo el talento que se tiene como seres individuales, la familia y la sociedad educa a las personas con relación al miedo y un dato muy importante, si hay fracaso en algún momento, les ha hecho creer que el fracaso son las personas, esto hace que la mayoría de emprendedores y empresarios busquen la certeza de los resultados continuamente.

Este es uno de los motivos principales para que los emprendedores y empresarios vayan perdiendo el sentido de su negocio, aumentando cada vez más su ansiedad y sentimiento de vacío.

En España, menos del 27 % de emprendedores que han vivido el fracaso, vuelven a intentarlo otra vez, pensando que son ellos los que no tienen la capacidad suficiente o culpan al entorno y las circunstancias de su fracaso para no responsabilizarse de ellos mismos. En el caso de Francia aumenta a prácticamente el 40% y en los países anglosajones aumenta a más del 75 %.

Esto se debe al sistema de creencias familiares y sociales, las creencias se forman durante los primeros siete años de vida, aquellos que piensan como debe ser, va en función a la visión que se han creado del mundo, no ven los ojos. Los ojos ven a través de aquello que se cree, por este motivo es de vital importancia, revisar su sistema de valores y creencias, porque determinarán el resultado de cualquier negocio. El resultado de un negocio, nunca será el que se quiere si lo que cree.

La importancia de trascender más allá que el propio negocio creará un estado de plenitud interna, siendo conscientes de la importancia que tiene y que ganará la sociedad con el producto o servicio que estés dando. Aquí se podría decir que un negocio es un acto espiritual, relacionado con algo que acompaña a la felicidad, es la aportación al mundo.

Se está en un mundo demasiado enfocado en el individualismo tóxico miedoso, es necesario darse cuenta de que las empresas tienen alma y reflejaran de una manera u otra su estado interno. Se necesita cultivar el mundo interno, como se posicionan ellos mimos existencialmente con la persona misma y con los demás, incentivar esquemas de comunicación abierta y efectiva entre miembros del equipo, cuidar la salud mental, emocional de sus colaboradores, empleados, clientes y proveedores. Esto ayudará a no perder el para que de cualquier empresa y continuar alineados con el sentido por el que un día todo empezó.

La verdadera felicidad Finalmente, la verdadera felicidad está en el camino que se recorra hacia la meta, independientemente del resultado y toman conciencia que el dinero solamente es el medio para llegar a un fin.