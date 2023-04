El Doctor Zozaya, de la unidad de aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa, realiza un procedimiento inédito para tratar la acalasia

Primera intervención de Gipuzkoa de acalasia mediante la técnica endoscópica POEM. Este caso resulta especialmente llamativo, la paciente antes se había sometido a una técnica quirúrgica conocida como "Miotomía de Heller", pero la paciente seguía sin poder hacer una vida normal. La acalasia es un trastorno motor-esofágico que tiene como síntoma principal la dificultad para tragar El Doctor Zozaya, de la unidad de aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa, realizó el pasado 21 de marzo con éxito la primera intervención de Gipuzkoa de acalasia mediante la técnica endoscópica POEM, un tipo de procedimiento que solo se había realizado una vez antes en Euskadi. La paciente es una mujer guipuzcoana de 67 años de edad que tras la intervención fue dada de alta al día siguiente y se recupera satisfactoriamente tras doce años sin haber podido tragar alimentos de forma normal y sin dolor, con el que convivía a diario.

La paciente fue diagnosticada hace doce años en Gipuzkoa, aunque no se definió exactamente qué tipo de acalasia era, y se le remitió a un hospital de Madrid para someterse a una técnica quirúrgica conocida como "Miotomía de Heller". Esta intervención "consiste en cortar la musculatura que está contraída en la unión entre esófago y estómago y que en teoría le estaba provocando esa sintomatología", explica Zozaya.

Este caso resulta especialmente llamativo porque después de esta intervención, la paciente seguía sin hacer una vida normal, debido a que presentaba una acalasia tipo III. La doctora Julyssa Cobián, de la unidad del aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa, explica que la acalasia "es un trastorno motor-esofágico que tiene como síntoma principal la dificultad para tragar, hay una falta de relajación de la zona que conecta el esófago con el estómago, conocida como la unión esofagogástrica". Al producirse esa falta de relajación, esa ‘puerta’ está constantemente cerrada y el paciente tiene dificultad para tragar. Por ello, "el síntoma principal es la disfagia, pero puede presentar otros, como el dolor torácico de origen no cardiaco y también regurgitaciones, que se dan cuando la comida sube hacia la boca".

En Policlínica Gipuzkoa, la Doctora Cobián le diagnosticó y aconsejó realizar esta técnica puntera, llamada POEM, que ha resultado un éxito para esta paciente. "La técnica POEM consiste en realizar un corte de la musculatura de la unión entre el esófago y el estómago y, si es preciso, también de la musculatura de la pared del esófago por vía endoscópica", explica el doctor Zozaya. "Realizamos un túnel por dentro de la pared del esófago, introduciendo a través de la mucosa y avanzando entre las diferentes capas de la pared hasta la unión entre esófago y estómago. En ese momento cortamos parcialmente las fibras musculares tanto de esa unión como, en el caso de esta paciente, de gran parte del esófago", explica el doctor.

"Esta intervención suele durar entre hora y media y dos horas, aunque en esta ocasión al ser un procedimiento más complicado de lo habitual por la extensa afectación y los tratamientos previos recibidos, fuimos algo más lentos por asegurar un buen control y evitar riesgo de complicaciones, por ello duró en torno a tres horas", reconoce el doctor Zozaya.

