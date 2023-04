Un ejemplo de pisos en Málaga eficientes es el Edificio Excellence, ubicado en Arroyo de la Miel, Benalmádena

Hoy en día, las viviendas generan más del 25 % del consumo de energía total de la sociedad. Por este motivo, el gobierno español ha dispuesto la implementación de la etiqueta de eficiencia energética para las viviendas. El propósito es rebajar el consumo y generar ahorros tanto en las familias como en las empresas de servicios.

En este contexto, el Edificio Excellence, ubicado en Arroyo de la Miel, Benalmádena, es un ejemplo de construcción eficiente. En este proyecto de pisos en Málaga, se ha empleado un modelo de edificación que reduce las emisiones de CO₂ y permite disfrutar de un ahorro de alrededor del 30 % en la factura de la luz. A nivel global, este edificio cuenta con la etiqueta de eficiencia energética B, aunque el sistema de climatización está en la categoría A, la más alta de todas.

¿Cuáles son las características de un edificio de clase energética B? Las calificaciones A, B y C ocupan los primeros puestos en la escala de eficiencia energética. Por lo tanto, las viviendas que cuentan con una de estas etiquetas tienen un alto grado de eficiencia en el consumo de electricidad. En todos los casos, estas edificaciones gastan alrededor de un 50 % menos que la media de los demás inmuebles en España.

En particular, para obtener la calificación B el consumo de energía del edificio debe ser inferior a 72,3 kWh/m² al año y las emisiones de CO₂ tienen que estar por debajo de los 16,3 KgCO₂/m² al año. El Edificio Excellence cumple con ambos requisitos.

De este modo, es posible disfrutar de distintas ventajas, como un coste de mantenimiento menor, debido tanto al consumo eficiente como a la reducción de impuestos como el IBI. A su vez, las viviendas que integran estos proyectos de edificación se alquilan y venden más fácilmente, tienen un mayor valor de mercado y ofrecen gran confort a sus habitantes.

Todavía son pocos los edificios en España que disponen esta calificación, ya que la más habitual es la E.

Diseño moderno y materiales sostenibles en Edificio Excellence Este proyecto destaca por el uso de materiales sostenibles de máxima calidad y la instalación de sistemas de climatización y agua caliente mediante aerotermia. Además, la iluminación está integrada por dispositivos LED.

Por otra parte, las ventanas de estos inmuebles cuentan con aislantes con marco de aluminio con rotura de puente térmica. Esto significa que el marco de aluminio no permite el ingreso de calor a los pisos. Por último, Edificio Excellence dispone de licencia de obras y, según informan los responsables del proyecto, aún quedan unas pocas unidades en venta, destacando un ático con vistas y un bajo nivel jardín.

Edificio Excellence ofrece pisos en Málaga de diseño moderno y que cuentan con la aplicación de tecnologías innovadoras para garantizar mayor confort y eficiencia energética.