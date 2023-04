Daniel Paloma es un reconocido profesional en el mundo de las finanzas internacionales, que a lo largo de su trayectoria ha prestado sus servicios a diferentes e importantes compañías alrededor del mundo. En concreto, se trata de un asesor financiero internacional, estratega de negocios, economista certificado y perito fiscal. Como experto, en diferentes ocasiones ha dado su opinión acerca de temas económicos y financieros relevantes en el mundo de hoy en día. Esto ha servido para que muchas personas y empresas puedan comprender mejor algunos factores decisivos para su economía e, incluso, tomar mejores decisiones en cuestiones asociadas a estos temas. No obstante, uno de los temas que más ha resaltado en lo que tiene que ver con la economía actual es el tema de la inflación. Como especialista en finanzas, Daniel Paloma Freire puede ofrecer un análisis general, pero informativo acerca de todo lo que tiene que ver con este tema y cuáles serían sus implicaciones en un futuro cercano no solo para Europa, sino también para el resto del mundo.

En varias ocasiones ha afirmado que su pasión por los números comenzó desde muy pequeño, por lo que desde temprana edad decidió estudiarlos en todas sus formas. Esta misma pasión fue lo que lo llevó a convertirse un profesional y le abrió las puertas para trabajar para una gran variedad de empresas de distintos sectores y en distintos países. Por ejemplo, ofreció sus servicios en la industria bancaria desenvolviéndose como subdirector y analista de riesgo en operaciones de crédito. Asimismo trabajó también como administrador especializado de activos, tanto para particulares como para empresas. Más tarde prestaría sus servicios a bufetes de abogados como asesor fiscal contable y mercantil, proporcionando además apoyo principalmente a pequeñas y medianas empresas. Finalmente, después de una larga trayectoria, decidió fundar su propia empresa a través de la cual ofrece sus servicios personalizados a particulares y pymes tanto de Europa como de Sudamérica, preparando impuesto, diseñando e implementando planes estratégicos y proporcionando planificación financiera internacional. Toda esta experiencia, sumada a sus diferentes títulos y certificaciones, lo han convertido en todo un especialista referente en áreas como el análisis financiero, inversión, impuestos, banca, finanzas internacionales, planificación estratégica, Wealth Management, entre otras.

Daniel Paloma Freire y el concepto de inflación Daniel Paloma Freire, a lo largo de su trayectoria, ha tenido que trabajar bajo diferentes contextos económicos, por lo que conoce bien y de primera mano cómo la inflación puede afectar la economía y las finanzas de una empresa y hasta de un país entero. Pero para poder entender sus consecuencias, lo primero es entender bien qué es la inflación.

Según el diccionario de economía, la inflación es un fenómeno que consiste en el aumento generalizado y sostenido de los bienes y los servicios que se dan de manera sostenida en un país en específico, durante un periodo de tiempo determinado, el cual por lo general suele ser de un año. Cuando esto sucede, la consecuencia inmediata es que por cada unidad de moneda se adquieren menos productos, bienes y servicios, debido al aumento de los precios. En otras palabras, se reduce el poder adquisitivo de la moneda de ese país.

El índice utilizado mundialmente para medir la inflación en un país se conoce como IPC, que representa las siglas de Índice de Precios al Consumidor. En este índice se refleja básicamente el crecimiento de una cesta de bienes ponderada. Lidiar con la inflación puede ser complejo para algunos países dependiendo del contexto y de las causas que han producido este fenómeno económico. Tomar las medidas necesarias a tiempo es crucial para poder mantener una economía estable y fortalecida.

Daniel Paloma Freire habla acerca de las causas de la inflación Daniel Paloma Freire asegura que básicamente se puede hablar de cuatro tipos básicos de inflación. En primer lugar, está la inflación por consumo o demanda. Este tipo de inflación está directamente relacionada con la oferta y la demanda, ya que si la demanda de los bienes o servicios de un país excede la oferta, es decir la capacidad de producción o de importación de los bienes, los precios de estos tenderán a subir. En términos más prácticos, se refiere a cuando las personas, las empresas o incluso el gobierno están dispuestos a comprar más productos de los que pueden producir o de los que se encuentran disponibles para la venta, haciendo que los precios suban y se produzca la inflación.

El segundo tipo es la inflación por costes. Esto se refiere fundamentalmente al aumento de los precios de materias primas tales como la energía, el petróleo y sus derivados, etc. En un contexto como este, el productor se ve en la obligación de aumentar los precios para de esta manera poder mantener sus márgenes de ganancia, generando inflación. En tercer lugar, se encuentra la inflación autoconstruida. Este es un tipo de inflación particular, que se produce cuando se prevé un incremento futuro de los precios. En consecuencia, se comienzan a ajustar los precios de bienes y servicios incluso antes de que este incremento llegue, todo esto con el fin de que el aumento se dé de manera progresiva tanto para las empresas como para las personas.

Y por último está la inflación generada por expectativas de inflación. Esta es muy similar a la anterior pero un poco más compleja, ya que termina convirtiéndose en una especie de círculo vicioso del cual puede ser complicado salir. Este fenómeno es común en países con alta inflación, en donde constantemente los trabajadores piden aumentos para poder contrarrestar los efectos inflacionarios. Esto a su vez genera que los empresarios se vean en la obligación de aumentar los precios para poder cubrir estos salarios, generando un ciclo de inflación.

Daniel Paloma Freire sobre la magnitud que puede llegar a alcanzar la inflación Daniel Paloma Freire asegura que hay distintas categorías en las que los expertos suelen clasificar la magnitud de la inflación. En orden ascendente, se tendría que comenzar por lo que se considera inflación moderada. Este tipo de inflación se refiere básicamente a cuando los precios de los bienes y servicios aumentan pero de una manera lenta. En esta categoría, los precios se mantienen relativamente estables y bajo este contexto las personas suelen guardar su dinero en el banco, independientemente del tipo de cuenta. La razón es que haciendo esto su dinero no perderá valor debido al rendimiento bancario, por lo que valdrá lo mismo en un mes que en un año.

En este tipo de inflación las personas aún suelen confiar en poner su dinero en contratos a largo plazo, ya que se fían de que los precios no se alejarán tanto respecto al precio por el que se adquiere o se vende un bien.

En segundo lugar, está la inflación galopante, una categoría mucho más grave que se da cuando en el lapso de un año, un país registra una inflación mayor del 30% y hasta el 240% aproximadamente. Una situación como esta genera grandes consecuencias económicas, tales como la devaluación acelerada de la moneda, por lo que es común que muchos contratos se fijen en monedas extranjeras más estables, como por ejemplo el dólar.

Daniel Paloma Freire explica que en último lugar se encuentra la temida hiperinflación, una situación completamente anormal donde la inflación podría superar hasta el 13.000%. Un ejemplo claro de hiperinflación se puede ver en países como Venezuela, en donde solo en 2018 la inflación alcanzó la extraordinaria cifra del 130.000%. Un país en una situación como esta es un país que presenta una grave situación económica en la que no solo la moneda se devalúa con una rapidez y a un nivel extraordinario, sino que además se genera un gran caos. Por ejemplo, las personas deben gastar el dinero lo más rápido posible antes de que se devalúe, o los ajustes salariales deben hacerse diariamente para poder mantener de cierta manera el poco poder adquisitivo que se tiene en un escenario como este. Salir de una situación de hiperinflación es sumamente difícil a corto plazo.

Daniel Paloma Freire opina sobre la inflación mundial reciente y actual Daniel Paloma Freire opina que a lo largo de los últimos años han sucedido una variedad de factores que han acelerado la inflación mundialmente. En este sentido, parece que el mundo se esté aproximando de manera inminente hacia una etapa de aceleración de la inflación. Por ejemplo, El Fondo Monetario Internacional anunció en sus previsiones de octubre del 2022, que la tasa promedio de inflación mundial podría acercarse al 10%, concretamente alrededor de un 8,8% esperando que se registre hasta un 9,9%. Por consiguiente, tanto las economías emergentes como las que están en desarrollo serán las principales afectadas por el generalizado aumento de los precios.

Para verlo desde una perspectiva más amplia, habría que considerar que estos porcentajes se sitúan bastante por encima de la inflación registrada durante la crisis sanitaria en 2020 y los años anteriores a esta, donde la inflación no superaba el 2 %. Por otro lado, según el análisis realizado por el propio FMI, este aumento inflacionario se debe a una variedad de factores. Por ejemplo, debido a las restricciones implementadas en 2020, que supuso una escasez de trabajadores, limitando considerablemente el suministro de productos y servicios. A esto se le suma la alta demanda que se registró en 2021 y posteriormente a la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, que redujo notablemente la disponibilidad de materias primas, aumentando los precios. Dado que no se vislumbra todavía un cambio en estos factores a corto plazo, la inflación seguirá en aumento.

Daniel Paloma Freire acerca de las previsiones de los países que tendrán mayor inflación Daniel Paloma Freire dice que tanto él como la mayoría de expertos prevén que los países que ahora mismo estén atravesando por problemas económicos importantes, conflictos o situaciones convulsionadas, registrarán una tasa de inflación que será incluso mayor que el promedio previsto a nivel mundial. Entre estos países se encuentran Venezuela, Argentina, Zimbabue, Turquía y Sudán. No obstante, el FMI también ha afirmado que al menos unos 95 países del mundo registrarán una inflación superior al 5%, pero que no superará el 10%. Asimismo ha dicho que solo alrededor de 40 mercados a nivel global serán los que podrían mantener una inflación que no supere el 5%.

Daniel Paloma Freire y la inflación en la Unión Europea Daniel Paloma Freire también considera los efectos que la inflación está teniendo y tendrá particularmente en España. Por ejemplo, según el informe del Eurosat, en diciembre de 2022 la tasa de inflación interanual en toda la zona euro se ubicó en 9,2 %. Si bien es una tasa relativamente alta, en realidad representa una baja con respecto a la inflación registrada en el mes anterior, que fue 10,1%. Teniendo esto en cuenta, se puede notar que constituya en efecto el segundo alivio consecutivo de la tasa de inflación en la zona euro y en todo el conjunto de la Unión Europea, considerando que tan solo unos meses atrás, en octubre de ese mismo año, se registraron máximos históricos en inflación en la eurozona y en la UE, alcanzando el 10,6% y el 11,5% respectivamente.

Sin embargo, hubo países que en particular registraron niveles de bastante por encima de este porcentaje, con tasas de inflación de doble dígito. Entre ellos se encuentran 9 países de la zona euro y Croacia, pero alcanzando los mayores porcentajes en países como Hungría con el 25%, Letonia con el 20,7%, Lituania con el 20% y Estonia con el 17,5%.

Por su parte, el Reino Unido situó su tasa de inflación de diciembre en 10,5%. Esto contrasta considerablemente con otros países de Europa que mantuvieron niveles de inflación de un solo dígito, tales como Francia con el 6,7%, Luxemburgo con el 6,2% y España con el menor índice de inflación, con solo un 5,5%. Por su parte en Norteamérica, los Estados Unidos registraron una inflación en diciembre de 2022 del 6,5%, lo que constituyó el menor incremento registrado desde octubre del año 2021.

Daniel Paloma Freire y las proyecciones sobre la inflación mundial para 2023 y 2024 Daniel Paloma Freire se mantiene al tanto de lo que opinan los expertos respecto de la situación económica actual y de temas como la inflación, así como de las proyecciones que estos especialistas tienen sobre estos factores a corto plazo. Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que la inflación mundial descienda en 2023 y 2024, a pesar de que, actualmente, el mundo se encuentra en medio de un bajo crecimiento económico. En términos más específicos, esta organización prevé que la inflación mundial disminuya del 8,8% registrado en 2022, al 6,6% en el 2023. Estas proyecciones también estiman que a partir de allí la inflación disminuya al 4,3% en 2024. Pero más allá de esto, la prioridad para las economías del mundo ante la crisis del costo de la vida, sigue siendo poder mantener una desinflación sostenida. Para ello, será necesario entre otras cosas, recurrir a estrategias macroprudenciales, a la vez que se afiancen en la medida de lo posible, los marcos para la estructuración de la deuda. Por otro lado, deberá focalizarse el apoyo fiscal en los grupos más vulnerables y afectados a causa de la escasez de alimentos y de energía, por lo cual habrá que retirar las medidas de alivio fiscal de amplia base.

Daniel Paloma Freire habla acerca de los mecanismos más convenientes para controlar la inflación Daniel Paloma Freire comenta que detener la inflación es una tarea compleja en la que también se debe considerar aspectos específicos de los países que la padecen. Aun así, hay algunas cuestiones generales que se pueden comentar al respecto. En realidad, la parte más difícil de la inflación es que “curarse” de ella no es tan sencillo y no se encuentra al alcance de la mano. Y es que cuando se está en una situación económica de este tipo, se debe saber que, inevitablemente, habrá que enfriar la actividad económica. Esto se puede hacer, por ejemplo, subiendo los tipos de interés mediante una política monetaria. No obstante, con la inflación de oferta es todavía más complejo porque constituye en sí misma un dilema. Y es que si se toman medidas que retraigan la demanda añadida para de esta forma combatir la inflación, supondría ponerse en riesgo de una recesión económica. Esto puede ser incluso más complicado si el proceso inflacionista comienza por el lado de la oferta, ya que si se mantiene en el tiempo termina por generar mecanismos de propagación. Como ya se explicaba anteriormente, en este contexto se realizan negociaciones salariales que se ajusten al mayor nivel de precios, lo que a su vez amplía los márgenes empresariales y que estos a su vez terminan afectando los precios finales de productos y servicios, comenzando de nuevo el ciclo.

Daniel Paloma Freire opina, al igual que otros expertos de la economía, que en un contexto de inflación el papel de los bancos centrales es crucial. Ellos tendrán la obligación de tomar medidas que ayuden a reducir la inflación actuando a tiempo para evitar males mayores, pero sin hacerlo demasiado pronto, ya que esto también podría ser costoso. No obstante, parte del arte de ser banquero central consiste en saber identificar el momento adecuado para actuar. Una de las medidas más elementales a tomar por los bancos centrales en estos casos, es incrementar la tasa de interés de la deuda pública. Al hacerlo, se incrementan en consecuencia las tasas de interés en todos los préstamos de consumo, es decir, hipotecas, tarjetas de crédito, etc. De esta manera, es posible frenar la demanda. Pero como se advirtió en párrafos anteriores, el riesgo de esta medida siempre será que al frenar la demanda de productos se frene con ello también la industria que los produce, lo que podría llevar a un estancamiento económico y a una cifra considerable de desempleo.

Daniel Paloma Freire y el deber de las empresas modernas de actuar ante la inflación Daniel Paloma Freire ha trabajado a lo largo de su carrera con muchas empresas de sectores diferentes y sabe bien cómo una buena planificación financiera y una estrategia de negocio efectiva puede ayudar a una compañía a mantenerse firme en contextos económicos complicados. En este sentido, como experto afirma que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante la inflación y, por lo tanto, requieren de una planificación adecuada y ajustada a sus necesidades y proyecciones para poder encararla. Por ello, lo recomendable es que a tiempo puedan solicitar la ayuda de especialistas con experiencia y con los conocimientos necesarios para poder actuar a tiempo y tomar las decisiones y acciones que sean necesarias antes de que los efectos de una crisis económica puedan llegar. Contar con asesoría financiera especializada debe ser una prioridad, además de poder desarrollar una estrategia de negocios realista, pero ambiciosa, que permita alcanzar los objetivos corporativos aún en circunstancias difíciles.

Especialistas como Daniel Paloma Freire pueden ser los mejores aliados para ello. Mientras más compañías implementen una estrategia de negocios más efectiva y eficiente, no solo se estará asegurando la rentabilidad de la compañía a corto y mediano plazo, sino que además se estará contribuyendo a mantener una economía estable que permite a las personas seguir teniendo acceso a bienes y servicios. En otras palabras, independientemente de cómo evolucione la inflación mundial en los próximos años, tener a mano una estrategia de negocios y una planificación financiera bien desarrollada será siempre necesario, ya que es la mejor manera de asegurar una empresa sólida y fiable en términos económicos para el futuro.