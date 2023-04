Tuayudalegal.es cuenta con abogados especialistas en jubilación

Las personas que están en edad de jubilación a menudo se encuentran con dificultades para acceder a los beneficios de una pensión justa. En esos casos, contar con el asesoramiento de los mejores abogados se vuelve una tarea indispensable.

tuayudalegal.es es un estudio jurídico compuesto por especialistas en jubilación.

Con más de 400 casos de éxito en la materia, ofrecen el servicio ideal para obtener un incremento de hasta un 15 % en la pensión 2023, según las normativas vigentes.

Cómo acceder al aumento 2023 Existen algunos casos particulares en los cuales, mediante un trámite que no tarda en realizarse más de 24 horas, es posible adquirir un incremento de hasta un 15 % en la pensión por jubilación. Para saber con exactitud si se aplica o no a este beneficio, es importante contar con la experiencia de los mejores abogados.

Además, el equipo de profesionales de Tuayudalegal.es ofrece el asesoramiento gratuito necesario para obtener toda la información que requiere el trámite. El coste del servicio solo se aplica si se saca el beneficio, por lo cual la investigación no tiene precio alguno para el cliente que desea informarse.

Por otro lado, los requisitos principales para obtener el aumento son el hecho de ser hombre, padecer alguna incapacidad o haber enviudado entre el período comprendido por los años 2016 a 2021 y tener dos o más hijos, ya sean biológicos o adoptados.

En el caso de que los requisitos se cumplan, el equipo jurídico de Tuayudalegal.es se encargará de obtener el aumento en la pensión en un lapso de tiempo breve.

Un estudio experto en jubilación En diciembre de 2019, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea elaboró un dictamen para equiparar las pensiones de maternidad ofrecidas a las mujeres, entendiendo esta diferencia como una discriminación de género. Por este motivo, y conforme a la nueva normativa, entró en vigencia una reparación que contempla solo algunos casos puntuales.

Parejas de jubilados en las cuales la mujer cobra la pensión por maternidad y el hombre no o los casos de clientes prejubilados son algunas de las condiciones especiales que se dan en algunos casos y que convierten el servicio jurídico de Tuayudalegal.es en un complemento de gran utilidad para resolver dudas y no dejar pasar la posibilidad de obtener una pensión más elevada.

Para cumplir con esta función, el estudio cuenta con profesionales de más de 20 años de trayectoria que se encuentran disponibles para realizar consultas tanto de manera telefónica como presencial. Siempre están a disposición para las personas que lo necesiten.

Los interesados que deseen contactar con los profesionales pueden acceder a la página web de la firma, donde encontrarán su número de teléfono, número de WhatsApp y correo electrónico.