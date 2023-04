Prelanzamiento oficial de GO: el primer mes rompe récords y establece el estándar de la industria

Es el prelanzamiento oficial de GO, líder en educación en línea para el desarrollo personal y profesional, ha hecho una entrada explosiva en el mercado. El evento de prelanzamiento de la compañía el 1 de febrero de 2023 atrajo a más de 30 000 miembros, creando un evento histórico que estableció firmemente a GO como líder de la industria.

En su primer mes de operaciones, el prelanzamiento oficial de GO ha batido récords, logrando algunos de los mejores números de asistencia internacional en la historia del mercadeo en red. El éxito de la empresa en tan poco tiempo demuestra la fuerza de su enfoque innovador y su atractivo para aquellos que buscan crecimiento personal y profesional.

Como parte de su mes previo al lanzamiento, GO Global organizó un seminario web educativo con Eric Worre, el entrenador motivacional. El evento fue un éxito rotundo, con más de 10.000 miembros de más de 30 países accediendo a la sesión en línea del inspirador mensaje de Eric. El seminario web se tradujo al árabe, francés, español, coreano, portugués, japonés e inglés.

Durante el seminario web, Eric compartió varias ideas sobre lo que se necesita para ser un empresario exitoso. Hizo hincapié en la importancia de la velocidad y dijo que "el éxito ama la velocidad". En otras palabras, si desea tener éxito en los negocios, debe actuar con rapidez y decisión. Esperar demasiado o dudar a menudo puede llevar a perder oportunidades.

El enfoque de GO Global para el desarrollo personal y profesional combina la educación en línea, la tutoría y el apoyo de la comunidad para ayudar a los miembros a aprender y crecer a su propio ritmo. Este enfoque único ha resonado entre las personas que buscan tomar el control de su propio desarrollo y encontrar el éxito en sus propios términos. GO es la primera plataforma educativa en línea que lanza su contenido en inglés, español, francés y japonés, con planes para agregar más instructores e idiomas internacionales, haciendo que su contenido sea accesible para personas de todos los rincones del mundo, independientemente de su ubicación.



Además, GO tiene como objetivo capacitar a las personas para que adquieran las habilidades y el conocimiento que necesitan para tener éxito en la vida. GO es un punto de acceso único a los mejores cursos de autodesarrollo del mundo, elaborados por expertos, por los mejores entrenadores motivacionales y los principales líderes de los respectivos sectores.