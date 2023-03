Oferta 2013 cuenta con un catálogo de productos que tiene diferentes equipos de presoterapia profesional

Los tratamientos no invasivos son importantes porque ofrecen una alternativa más segura, menos dolorosa y menos costosa a los procedimientos invasivos que pueden tener efectos secundarios graves y un tiempo de recuperación prolongado. A diferencia de los tratamientos invasivos que requieren cirugía y anestesia, los tratamientos no invasivos utilizan tecnologías como la luz, el sonido, la presión y la energía para lograr resultados similares sin dañar los tejidos ni los órganos internos del cuerpo.

La presoterapia, por ejemplo, es un tratamiento no invasivo que se utiliza para mejorar la circulación sanguínea y linfática, reducir la retención de líquidos y promover la eliminación de toxinas del cuerpo. En Oferta 2013 se pueden encontrar diferentes equipos de presoterapia profesional para la relajación muscular, basada en la estimulación física.

Técnica para el tratamiento de diversas afecciones La técnica de presoterapia digital se realiza con un dispositivo especializado que utiliza aire para aplicar una presión controlada sobre diferentes partes del cuerpo, convirtiéndose hasta ahora en una alternativa muy popular y efectiva para el tratamiento de diversas afecciones, desde problemas de circulación hasta edemas y celulitis.

A diferencia de la presoterapia tradicional, la presoterapia digital utiliza un sistema de control electrónico que permite ajustar la intensidad y la frecuencia de la presión en función de las necesidades específicas del paciente. Este sistema también permite un control más preciso y uniforme de la presión aplicada en diferentes áreas del cuerpo y puede combinarse también con otros tratamientos, como la terapia de luz LED, para lograr resultados aún más efectivos.

Beneficios de la presoterapia digital Entre los beneficios de la presoterapia digital se incluyen la reducción de la inflamación y el dolor, la mejora de la elasticidad de la piel y la reducción de la celulitis y las estrías. Además, este tipo de tratamiento también puede ayudar a acelerar la recuperación después de una cirugía o una lesión, ya que, tal y como se ha mencionado anteriormente, mejora la circulación sanguínea y linfática.

La presoterapia digital se realiza en sesiones de 30 a 60 minutos y es completamente indolora y no invasiva. Durante la sesión, el paciente se recuesta en una camilla y se coloca un traje especializado que cubre las áreas del cuerpo a tratar. A continuación, se conecta el dispositivo de presoterapia digital al traje y se inicia el tratamiento. En el catálogo de Oferta 2013, los clientes que estén buscando un equipo de presoterapia encontrarán diferentes opciones y podrán quedarse con aquella que se adapte mejor a sus necesidades físicas.