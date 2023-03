Mestética dispone de aparatología y mobiliario para centros estéticos y médico-estéticos

Brindar un servicio de excelencia en el ámbito de la estética implica considerar una serie de factores que contemplen no solo los últimos avances de la tecnología aplicada a los tratamientos, sino también la creación de un ambiente propicio para que los pacientes puedan disfrutar la experiencia. En este sentido, contar con aparatología y mobiliario de estética resulta imprescindible a la hora de captar clientes en un mercado cada vez más competitivo. Para ello, Mestética ofrece a los profesionales estéticos la posibilidad de acceder a aparatología y mobiliario para sus centros, además de brindar asesoramiento en la elección de los productos.

¿Cuál es la importancia de contar con la aparatología y el mobiliario de estética adecuado? La aparatología estética es una tendencia que se encuentra muy en boga en el ámbito de la salud, la belleza y el bienestar, permitiendo realizar una gran variedad de tratamientos médicos y estéticos no invasivos con el fin de mejorar el aspecto de los pacientes sin tener que recurrir a una cirugía. De este modo, el desarrollo tecnológico ha propiciado la aparición de diversos métodos y aparatos que posibilitan una mayor rentabilidad a los centros estéticos y médico-estéticos a través de procedimientos seguros, rápidos e indoloros que pueden ir desde la reducción de grasa hasta la depilación definitiva, entre otros.

Por su parte, un factor no menos importante para este sector es el mobiliario de estética, puesto que permite brindar comodidad a los clientes en un entorno cálido y profesional, además de ofrecer funcionalidad y durabilidad a los especialistas.

Aparatología y mobiliario de estética, de la mano de Mestética Con más de 25 años de trayectoria en el sector de la belleza, Mestética es una empresa especializada en la distribución de cosméticos en Castilla y León, la cual ofrece un catálogo de productos de marcas líderes que ofrecen resultados óptimos desde el primer uso. Al mismo tiempo, esta firma pone al alcance de los profesionales estéticos no solo mobiliario para sus centros, sino también los últimos avances en aparatología.

En aspecto, es posible mencionar toda la línea de tratamientos de Estyma Beauty, la cual incluye el láser de diodo LightSheer para depilación láser y el sistema de diagnóstico profundo de la piel SYLTON Observ, el cual permite detectar problemas cutáneos de forma cómoda y objetiva. A su vez, se encuentra el sistema de cuidado facial inteligente AQUAPURE, la plataforma de tratamiento de la piel del rostro GeneO+ y el equipo de radiofrecuencia y activación muscular dinámica LEGEND PRO, entre muchos otros.

Mestética es una de las mejores alternativas a la hora de adaptar un centro estético a los requerimientos de los pacientes.