Totalán recibe la acreditación de Zona Cardioprotegida

Según su alcalde, con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Totalán hace una apuesta fuerte por la salud de sus conciudadanos. Cardioprotegerá el municipio con dos desfibriladores de Almas Industries y además formará a voluntarios en RCP-Soporte Vital Básico y uso del desfibrilador para saber actuar ante cualquier eventualidad Totalán, municipio de la comarca de La Axarquía, en la provincia de Málaga ha recibido hoy la acreditación de Zona cardioprotegida. Esta iniciativa del Ayuntamiento del Municipio se hace efectiva gracias a la colaboración de la empresa Almas Industries y la Empresa de Emergencias Sanitarias y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

El evento ha tenido lugar en la Plaza Antonio Molina con la presencia del Alcalde, el Delegado Territorial de Salud , Dr. Enrique Vargas, Director Gerente del Distrito Sanitario Málaga , Dr. Urbano Carrillo, Jefe de Servicio de Cardiología del HRU de Málaga, Dr. Gómez Doblas, Jefe de Sección del HUVV de Málaga y Vicepresidente de la SEC, el Dr. Ángel García Alcántara y la Dra. Mª Victoria De la Torre Prados del Proyecto Málaga Cardioprotegida, Dr. Delgado Prieto, Especialista en Cardiología del HRU de Málaga, Dr. Ignacio Santos, Prf. Titular Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de Málaga, el Presidente de CHAEC , la Presidenta de EXPAUMI, Antonio Benítez Leiva, Enfermero Gestor de Casos HRU de Málaga, el Presidente COM de Málaga, el Presidente COE de Enfermería, Asociación de Jubilados de Enfermería del COE de Málaga, Presidente de la Mancomunidad de Municipios Axarquía Costa del Sol y numerosos Ediles de los Municipios próximos, así como profesionales sanitarios. El Dr. Fernando Ayuso Baptista, el Director Gerente del Centro de Emergencias Sanitarias que ha sido el encargado de entregar la Distinción de acreditación como Zona Cardioasegurada por el 061 del Servicio Andaluz de Salud.

En palabras del propio Alcalde y Enfermero en Activo: "dicho acto se ha organizado contando con Autoridades Sanitarias de prestigio que se encuentran en activo. Esta es una iniciativa cuya repercusión a nivel provincial, puede llevar a la creación e implantación sucesiva de Zonas Cardioprotegida completando así el mapa sanitario provincial". Además, ha querido destacar que "la apuesta por este proyecto no es otra que salvar muchas vidas. Siendo la piedra angular del mismo el Dr. Garcia Alcantara , la Dra. De la Torre Prado , Antonio Benitez y Luis Plaza a los que quiero agradecerles desde aquí su apoyo y dedicación para que esto se pudiera hacer efectivo. Además quiero hacer especial mención al CES 061 de Andalucia, el Dr. Fernando Ayuso Baptista por su acreditación y también al Dr. Alejandro Salazar Director del 061 en Málaga con el cual colaboró y contribuyó personalmente como Instructor en los cursos que organizan".

La Certificación de Zona cardioprotegida, no hace otra cosa que reconocer las iniciativas que en esta materia se están llevando a cabo, y que pretenden salvaguardar la vida de los conciudadanos del municipio. En palabras del alcalde "aparte de disfrutar del Turismo y Gastronomía queremos que las personas que nos visitan puedan tener un plus de seguridad al encontraré en zona Cardioprotegida por la CES 061 y queremos ser un referente y esperamos que esto sea un ejemplo en la ramificación de la red en la comarca y provincia. Para Totalán ha supuesto un gran reto estar incluido y reconocidos como zona Cardioprotegida, somos un municipio pequeño que cuenta con pocos recursos, pero sin lugar a duda destinar parte del presupuesto municipal a este tipo de iniciativas que velan por la salud es un honor".

Para ello, se van a colocar 2 desfibriladores de Almas Industries en puntos clave como son la Plaza Antonio Molina y la calle Tierno Galván, en concreto en el número 1. Además de su instalación Almas Industries se compromete a ofrecer el suministro y mantenimiento de los equipos.

Además, se va a poner en marcha la formación de voluntarios en RCP-Soporte Vital Básico y uso del desfibrilador. La idea es que esta formación ayude a que ante cualquier eventualidad y parada cardiorrespiratoria estos voluntarios puedan socorrer a sus vecinos de manera efectiva y ágil.Para concluir el alcalde cometo que "se van a realizar formaciones con talleres prácticos, de la mano del Dr. Garcia Alcantara. Desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que quieran formarse porque estos talleres son extensivos al 100% de la población del Municipio".

Zona Cardioprotegida de Totalán

Cada tótem incluye un Desfibrilador con servicio DOC con dispositivo de comunicación integrado y conectado 24h vía SIM y GPRS, con telecontrol, teleasistencia, llamada preferente al 112 y geolocalización 24h del desfibrilador. Además, cada dispositivo dispone de servicio, de con kit de intervención, señalización y servicio full service que incluye mantenimiento e intervención técnica, asistencia proactiva periódica, sustitución inmediata en caso de incidencia, pruebas periódicas de funcionamiento, cambio de batería y electrodos por uso y/o caducidad, extracción de electrocardiograma en caso de uso en 24h, seguro de responsabilidad civil, servicio de asistencia para gestión de consultas.

ALMAS INDUSTRIES es la empresa española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. ALMAS es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos. A su vez, más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardiaco, el 90% de ellas se producen fuera de un centro sanitario y tan solo un 5% sobreviven sin secuelas. El plazo de intervención para salvar a una víctima es crucial. Los primeros 5 minutos son esenciales, a partir de ahí, cada minuto que pasa se reducen en un 10% las posibilidades de supervivencia. Si se dispone de un desfibrilador, esas posibilidades pueden aumentar hasta un 70-90% en los primeros minutos. Con la implantación de desfibriladores fuera del ámbito hospitalario se pueden reducir las altas cifras de mortalidad y contribuir salvar vidas.