¿Cuáles son las claves del éxito de la franquicia fundada por Jesús Becerra, El Perro Feliz, con Tormo Franquicias Consulting

Sobre El Perro Feliz Tras sus inicios, hace más de 7 años, la marca El Perro Feliz se ha convertido en un referente en el mundo animal gracias a la profesionalización de un servicio tan demandado en el país, pero que, hasta ese momento, no se había tratado como un sector regulado empresarialmente a no ser que fueran centros físicos.

Jesús Becerra, CEO y cofundador de la marca, diseñó un modelo de cuidados y paseos de animales enfocados al trato personal de cada mascota, reportando de forma directa con los dueños y ofreciendo un servicio totalmente adaptado.

Franquicia pionera en paseo y cuidado de animales con buena previsión de futuro Con este exitoso modelo de negocio, El Perro Feliz es la única marca en España que cuenta con estos servicios, por lo que es pionera de un modelo de negocio rentable y eficaz, según afirman desde la compañía. Cuentan con distintos puntos repartidos por España, centrándose principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Sevilla.

Desde la consultora responsable en el desarrollo de la franquicia señalan la buena proyección de la marca, ya que ha proporcionado una alternativa sólida y real a una demanda latente en la sociedad.

La alta proyección de El Perro Feliz capta la atención de Tormo Franquicias Tormo Franquicias Consulting es una empresa de referencia en consultoría y desarrollo empresarial de franquicias en España, con más de 20 años de experiencia en el sector. El equipo encargado de expandir El Perro Feliz está especializado en conseguir el perfil idóneo para la exitosa implantación y crecimiento de la franquicia. Tal y como apunta Jesús Becerra, propietario del Perro Feliz “en nuestro caso buscábamos a perfiles con pasión por el mundo animal, que quisieran compaginar un negocio flexible, de baja inversión con su vida personal, pudiendo convertirse en un negocio gratificante por los servicios que presta y por la renta lidiado que da a corto plazo”.

Con un amplio historial de desarrollos de modelo de franquicia, Tormo Franquicias Consulting escogió trabajar con El Perro Feliz por la proyección e innovación del concepto, ya que no hay nada igual en el sistema de franquicia. El responsable del equipo de expansión apuntaba que El Perro Feliz va a tener una larga trayectoria empresarial, ya que combina un servicio de elevada demanda por los hábitos de consumo sociales, y de amplia rentabilidad por los mínimos costes de estructura ya que es ideal para autoempleo, no requiere local ni un desembolso elevado en equipo de trabajo y herramientas.

El mundo animal como nicho perfecto para el emprendimiento Con una amplia experiencia en el ámbito, Jesús Becerra detalla el porqué de su fiabilidad para invertir en el sector de los animales, “este nicho es sinónimo de confianza, dejar a tu animal de compañía tiene que ser porque de verdad la persona ha establecido una confianza real contigo y porque le gusta lo que ofrece tu marca. El sector servicio, sin duda, crea una relación más estrecha con el cliente y maneja un mayor margen de beneficio”, es por eso añade, “la franquicia da un respaldo al emprendedor ya que los clientes verán a una marca comprometida, fuerte y en continuo crecimiento y adaptabilidad con el entorno. Por esa razón nuestro crecimiento se centra en el boca a boca, la recomendación de nuestros clientes”.

El valor diferencial que lo convierte en una buena oportunidad de inversión “Contamos con un buen posicionamiento en cada zona que trabajamos, ya que nuestro sistema de trabajo se centra en el bienestar del animal pasando tiempo de calidad con él” apunta Jesús Becerra. El Perro Feliz es una franquicia con un nombre establecido en la sociedad. Tormo Franquicias además destaca que por una inversión reducida el emprendedor tendrá soporte, formación y estructura para montar un negocio de buena facturación y retorno a corto plazo.

La implicación también es otro de sus valores ya que se forma al franquiciado en todos los aspectos relacionados con la propia marca, desde el concepto, pasando por el desarrollo, hasta llegar al cliente final. Un servicio completamente desglosado, dando también a conocer el saber hacer de la marca junto con la metodología de implantación.

Ayuda económica para los primeros pasos del negocio Actualmente, está abierto un programa de becas para adherirte a la franquicia. Esto consta de la oportunidad de poder optar a una beca de un 50 % del total de la inversión en su totalidad, realizando un proceso de entrevista con la central que valorará el caso de forma personal. En la página web de El Perro Feliz está disponible toda la información para poder solicitar las becas del programa 'Bécate'.