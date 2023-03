Josep Santaulària, el Tony Robbins español

Como uno de los mayores expertos en motivación y desarrollo personal, es un honor para Josep Santaulària, ser considerado como el "Tony Robbins de España". Durante su carrera, ha ayudado a miles de personas a alcanzar sus metas y a vivir vidas más plenas y satisfactorias. En este espacio, le gustaría compartir algunos de sus conocimientos y enseñanzas más valiosas sobre cómo alcanzar el éxito y la felicidad en la vida.

El éxito empresarial y la felicidad como metas En el mundo empresarial, alcanzar el éxito y la felicidad puede ser aún más desafiante debido a la competitividad y la presión constante para mejorar. Sin embargo, no es imposible alcanzar estas dos metas si se tienen en cuenta algunas variables aplicables, tanto en el trabajo como en la vida profesional. Por ejemplo, es importante tener claros los objetivos y metas de la empresa y trabajar hacia ellos de manera estratégica y sistemática. Al igual que en la vida personal, esto significa tener un plan de acción concreto y pequeños pasos prácticos para alcanzar las metas a largo plazo.

Aunque se vive en un mundo atravesado por el individualismo tóxico, es necesario cultivar relaciones positivas y significativas en el lugar del trabajo. Esto incluye fomentar un ambiente laboral colaborativo y respetuoso e incentivar esquemas de comunicación abierta y efectiva entre los miembros del equipo. Esto no solo mejorará la cultura organizacional de la empresa, sino que también aumentará la productividad y la eficiencia.

Otro aspecto importante es cuidar de la salud y el bienestar de los empleados. Esto puede incluir programas de salud y wellness en la oficina, horarios de trabajo equilibrados y un ambiente seguro y saludable que le proporcione a los empleados un mayor bienestar. Al cuidar de los empleados, se fomenta una cultura de trabajo positiva y se mejoran las relaciones laborales.

Una invitación a ser feliz Finalmente, es importante que las empresas reconozcan que más que ser una organización encargada de ofrecer productos y recaudar dinero, son una fuerza positiva que interviene directamente en el crecimiento de la comunidad y del mundo. Es por esto que las compañías deben retribuir a la sociedad parte de la confianza que se deposita en ellas, por lo que es importante que incluyan prácticas sostenibles, programas de responsabilidad social y una política de enfoque en el bienestar de los clientes y la sociedad en general. Al convertirse en una empresa ética y responsable, se mejora su reputación y la lealtad de los clientes, creando una organización más sólida y duradera a largo plazo.

Así como Tony Robbins, Josep Santaulària espera que las personas alcancen las metas y objetivos que se proponen día a día, de tal manera que se conviertan en los líderes del mañana. Es por esto que extiende una invitación a todos los internautas, a que tomen la llave de su vida e inicien con un proceso que les ayude a alcanzar el éxito y les acerque a la plenitud y la felicidad.

El éxito empresarial es el reflejo de la transformación que se tenga como persona Las empresas que tienen más tendencia para alcanzar el éxito que buscan, son aquellas que saben moverse y bailar con la incertidumbre. No se está educado hacia el éxito y poder mostrar todo el talento que se tiene como seres individuales, la familia y la sociedad educa a las personas con relación al miedo y un dato muy importante, si hay fracaso en algún momento, les ha hecho creer que el fracaso son las personas, esto hace que la mayoría de emprendedores y empresarios busquen la certeza de los resultados continuamente.

Este es uno de los motivos principales para que los emprendedores y empresarios vayan perdiendo el sentido de su negocio, aumentando cada vez más su ansiedad y sentimiento de vacío.

En España, menos del 27% de emprendedores que han vivido el fracaso, vuelven a intentarlo otra vez, pensando que son ellos los que no tienen la capacidad suficiente o culpan al entorno y las circunstancias de su fracaso para no responsabilizarse de ellos mismos. En el caso de Francia aumenta a prácticamente el 40% y en los países anglosajones aumenta a más del 75%.

Esto se debe al sistema de creencias familiares y sociales, las creencias se forman durante los primeros siete años de vida, aquellos que piensan como debe ser, va en función a la visión que se han creado del mundo, no ven los ojos. Los ojos ven a través de aquello que se cree, por este motivo es de vital importancia, revisar su sistema de valores y creencias, porque determinarán el resultado de cualquier negocio. El resultado de un negocio, nunca será el que se quiere si lo que cree.

La importancia de trascender más allá que el propio negocio creará un estado de plenitud interna, siendo conscientes de la importancia que tiene y que ganará la sociedad con el producto o servicio que estés dando. Aquí se podría decir que un negocio es un acto espiritual, relacionado con algo que acompaña a la felicidad, es la aportación al mundo.

Se está en un mundo demasiado enfocado en el individualismo tóxico miedoso, es necesario darse cuenta de que las empresas tienen alma y reflejaran de una manera u otra su estado interno. Se necesita cultivar el mundo interno, como se posicionan ellos mimos existencialmente con la persona misma y con los demás, incentivar esquemas de comunicación abierta y efectiva entre miembros del equipo, cuidar la salud mental, emocional de sus colaboradores, empleados, clientes y proveedores. Esto ayudará a no perder el para que de cualquier empresa y continuar alineados con el sentido por el que un día todo empezó.

La verdadera felicidad Finalmente, la verdadera felicidad está en el camino que se recorra hacia la meta, independientemente del resultado y toman conciencia que el dinero solamente es el medio para llegar a un fin.