Schneider Electric anuncia los ganadores de los Sustainability Impact Award en España

Schneider Electric, el partner digital para la sostenibilidad y la eficiencia, ha anunciado los ganadores de la primera edición de sus Sustainability Impact Award en España, con los que la compañía quiere reconocer y apoyar a sus partners en su aportación a la sostenibilidad. En esta primera edición de los premios, los ganadores han sido las empresas Mtech, Powernet I, PGI Engineering & Consulting, Ávita y Aquads Technologies, por sus proyectos en favor de la descarbonización.





Los premios cuentan con dos grandes categorías: "Impact My Company", para aquellas empresas que han demostrado su liderazgo en sostenibilidad a la hora de descarbonizar sus propias operaciones; e "Impact To My Customers", para los que han ayudado a sus clientes en su cambio hacia la descarbonización.





En la primera categoría, "Impact to My Company", los ganadores son:





Mtech. Entre otros logros, Mtech ha reducido su consumo energético de la red hasta un 49%, evitando la emisión a la atmósfera de 45,5 tn de CO2 al año, gracias a su microdrid, la primera de tipo aislable industrial de España. Premio IT Partner España: Powernet I, S.L. Con su metodología Powernet/IOTIQ, ha conseguido un ahorro del 25% de ahorro en el consumo energético de su oficina de Madrid, entre otros logros en sostenibilidad.

En la categoría "Impact to My Costumers", los ganadores son:





Premio Promotora España: Ávita, por promover un modelo de construcción industrializada, entre otros logros, obteniendo una reducción del 39,44% de las emisiones de CO2 en la etapa de producción - construcción y de un 40,16% en todo el ciclo de vida de un edificio.

Ávita, por promover un modelo de construcción industrializada, entre otros logros, obteniendo una reducción del 39,44% de las emisiones de CO2 en la etapa de producción - construcción y de un 40,16% en todo el ciclo de vida de un edificio. Premio IT Partner España: AQUADS TECHNOLOGIES S.L., por ayudar a sus clientes analizando sus instalaciones y proponiendo acciones de mejora de las infraestructuras, orientadas a la reducción del consumo energético, la mejora de la eficiencia y el uso de energías renovables, así como el control y la gestión de los sistemas para una optimización del uso de los recursos.

Los premios forman parte de los esfuerzos de Schneider Electric por apoyar a los partners que se preocupan por el cambio climático y que quieren abordar este problema en favor de las nuevas generaciones y para todos sus stakeholders, accionistas, clientes y empleados.





A medida que el mundo se vuelve más eléctrico, Schneider Electric contribuye a la sostenibilidad con soluciones simplificadas, abiertas y digitales. Esto incluye permitir a los partners evaluar su propia huella de carbono y construir un plan de acción rastreable y trazable, así como certificar su capacidad para evaluar la sostenibilidad de sus ecosistemas de proveedores y clientes.





Tal y como asegura Josu Ugarte, Presidente de la Zona Ibérica de Schneider Electric, "el cambio climático es el problema de nuestra era. Todas las empresas deben comprometerse a descarbonizar sus operaciones y las de sus clientes: ya no es sólo responsabilidad de las grandes compañías. La buena noticia es que disponemos de la tecnología para hacer que el mundo sea menos intensivo en carbono y más eficiente energéticamente. Pero si queremos llegar al cero neto, debemos hacer un esfuerzo colectivo: tenemos que compartir las mejores prácticas sostenibles y apoyar a clientes y proveedores para que se descarbonicen".





Los Sustainability Impact Awards de Schneider Electric se lanzaron en 2022 para celebrar y reconocer el papel fundamental que desempeña la amplia red de partners de Schneider Electric para crear un mundo eléctrico más resiliente y sostenible. Los participantes han sido cuidadosamente evaluados en base a cómo están aprovechando la energía y las soluciones digitales y de automatización en las operaciones, reduciendo el uso de energía, aumentando la eficiencia operativa y adoptando la circularidad en toda la cadena de valor.





Los premios se dirigen a los distintos partners de Schneider Electric, entre ellos promotoras, partners IT, empresas de diseño, integradores de sistemas, EcoXperts, fabricantes de maquinaria (OEM), etc.





Los ganadores de España participarán en una selección posterior para los premios a nivel regional y mundial. Los ganadores a nivel mundial se anunciarán a finales de marzo.





Schneider Electric también tiene previsto ampliar este premio a proveedores y clientes/usuarios finales este 2023.