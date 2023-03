Schneider Electric presenta soluciones energéticas inclusivas y sostenibles en el Energy Access Investment Forum en África

Se ha anunciado un nuevo fondo de inversión de impacto para África. Las soluciones de acceso a la energía y los programas educativos de Schneider Electric contribuyen a la electrificación rural en toda África. Schneider Electric se compromete a ampliar el acceso a la electricidad limpia a 50 millones de personas en todo el mundo para 2025 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado una serie de herramientas y soluciones que pueden facilitar el acceso a la energía en África, en el Alliance for Rural Electrification (ARE) Energy Access Investment Forum 2023. El evento, que se ha celebra en Abiyán (Costa de Marfil) del 21 al 23 de marzo, ha reunido a agentes de los sectores público y privado para ampliar el acceso a la energía, con especial atención al África subsahariana.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que 775 millones de personas en todo el mundo viven sin electricidad, lo que obstaculiza el desarrollo económico y humano. Garantizar el acceso a una energía limpia y asequible es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y es particularmente relevante para el África subsahariana, donde se estima que 568 millones de personas carecen de acceso a la electricidad.

En el Energy Access Investment Forum, Schneider Electric ha presentado el Gaia Energy Impact Fund. Desarrollado en colaboración con Capital Croissance, Investisseurs & Partenaires y Gaia Impact, se trata de un fondo de capital riesgo comprometido con ampliar el acceso a la energía, la aceleración de la adopción de fuentes de energía renovables y la transformación del panorama energético en África.

"El acceso a la energía es un derecho humano básico en el que estamos invirtiendo para mejorar la vida y los medios de subsistencia de muchas personas", declaró Albert Fuchet, Global VP of Access to Energy de Schneider Electric. "A través de la colaboración, las soluciones innovadoras y las inversiones estratégicas, podemos empoderar eficazmente a las comunidades desfavorecidas con acceso a energía limpia y oportunidades a largo plazo".

Schneider Electric también ha mostrado una serie de soluciones innovadoras para ampliar el acceso a la energía. Entre ellas se incluyen Homaya Hybrid y Homaya Pro, inversores híbridos inteligentes alimentados por energía solar diseñados para suministrar energía a lugares con acceso limitado a la red; EcoStruxure Energy Access Expert, una plataforma de monitorización remota diseñada específicamente para la electrificación rural con el fin de aumentar la visibilidad de las microgrids; y el programa de formación y emprendimiento de Schneider Electric que forma y apoya a las mujeres emprendedoras en el sector energético y avanza en el desarrollo local inclusivo y sostenible.

En el evento, los expertos de Schneider han hablado sobre temas clave como catalizar las inversiones para la electrificación renovable, descentralizar el sector de las energías renovables y acelerar la transición hacia una energía limpia en el África subsahariana.

Como empresa de impacto, Schneider Electric se compromete a unir el progreso y la sostenibilidad para todos. El programa de Acceso a la Energía, creado en 2009, aprovecha la experiencia y la presencia local de la empresa para desarrollar soluciones tecnológicas seguras, asequibles y fiables que den respuesta a las crecientes necesidades energéticas de los países en desarrollo. Este programa se lleva a cabo en estrecha colaboración con las partes interesadas del sector público local y grupos de la sociedad civil. Entre sus propios objetivos de sostenibilidad, Schneider Electric aspira a conectar a 50 millones de personas en todo el mundo a una energía limpia y fiable para 2025.