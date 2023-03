Estar radiante y sentirse estupenda el día de la boda con Clínica VISO

Las preparaciones de las bodas deben comenzar con 12 meses de anticipación, según los especialistas en organización.

Además, hay distintas etapas, como la reserva del salón, el anuncio a la familia y los seres queridos y la elección de las comidas y bebidas, entre otras. A su vez, es conveniente que la novia cuente con un plan apropiado para estar espléndida en un día tan especial.

Además del vestido y del peinado, una de las mejores opciones es llevar a cabo tratamientos de belleza para novias como los que ofrece Clínica VISO. Las profesionales de esta organización se especializan en el cuidado de la belleza natural de la mujer, respetando su naturalidad y armonía. Por este motivo, los tratamientos son individuales y personalizados.

Tratamientos de belleza para novias en Clínica VISO El objetivo de estos servicios es resaltar la luminosidad de la juventud de una forma segura, práctica y poco invasiva para conseguir resultados naturales. De este modo, una novia puede conseguir su mejor versión para tener más confianza en el día de su boda.

Uno de los tratamientos especiales para novias disponibles en esta clínica es el Bride to Be Beauty, que cuenta con 2 opciones. En ambos casos, el objetivo es tratar el rostro de manera global, suavizar las arrugas de expresión que se encuentran en el tercio superior del rostro, con neuromoduladores y la aplicación de 3 viales de ácido hialurónico, mientras que en la otra solo se usan 2. Esto se realiza en una única sesión.

El ácido hialurónico es un material seguro que sirve para armonizar y potenciar la belleza de cada uno en las zonas necesarias después del diagnóstico personalizado. Se trata de una opción efectiva para rellenar, hidratar y dar volumen. A su vez, los efectos se manifiestan rápidamente y es un tratamiento mínimamente invasivo que permite continuar con la vida de manera

normal.

Tratamientos para la piel y el cuerpo en Clínica VISO Por otra parte, esta clínica ofrece packs de tratamientos integrados por distintas técnicas que sirven para mejorar el aspecto de la piel y el cuerpo. En este sentido, Bride to Be Body incluye 6 sesiones de Accent Prime, carboxiterapia, Slim Up y presoterapia. De este modo, es posible remodelar el cuerpo con intervenciones rápidas, eficaces y que ofrecen resultados duraderos.

Otra de las opciones que ofrece Clínica VISO es el Bride to Be Skin, un tratamiento global de 6 sesiones que incluye aplicaciones Hydrafacial y 3 sesiones de colágeno y elastina que se combinan con láser para corregir el tono de la piel. Asimismo, este pack incluye la aplicación de microneedling en combinación con skinbooster y la realización de un tratamiento glow up, para dar más brillo a la piel.

Con los tratamientos de belleza para novias que ofrece Clínica VISO es posible estar radiante durante el día de la boda.