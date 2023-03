En qué consiste una hipoteca inversa y cuáles son las opciones disponibles, con Ninamar Inmobiliaria

La hipoteca inversa, también conocida como hipoteca reversible, es un préstamo que otorgan las entidades financieras a personas de la tercera edad con vivienda propia. Mediante este producto, los prestatarios reciben una renta mensual colocando como garantía su casa, la cual pueden seguir habitando hasta el momento de su fallecimiento.

Cuando ocurre lo inevitable, los herederos pueden decidir devolver el dinero equivalente a la hipoteca inversa con sus propios recursos, para recuperar la casa. También tienen la posibilidad de entregar el inmueble para amortizar el compromiso o venderlo y cancelar al banco el porcentaje equivalente a la deuda causada.

Opciones de hipoteca inversa en España La hipoteca inversa en España tiene varias modalidades, en función del banco y las condiciones que implica. Según la firma Ninamar Inmobiliaria, en el mercado financiero local se pueden conseguir hipotecas inversas con renta vitalicia, temporal o de disposición única. Es un producto especialmente diseñado para que las personas de la tercera edad puedan contar con un ingreso adicional al de su pensión.

En los casos de renta vitalicia, la hipoteca debe garantizar una mensualidad para toda la vida. La suma mensual quedará definida en función del valor total del inmueble. Cuando la hipoteca inversa es temporal, el titular del producto suscribe un contrato con el banco y estipula en qué tiempo desea recibir el valor de la hipoteca. Usualmente, estas mensualidades suelen ser mayores que las de carácter vitalicio.

Los expertos de Ninamar Inmobiliaria explican que cuando se trata de disposición única, se hace una sola entrega al titular de la hipoteca. La suma equivaldrá al valor de tasación de la propiedad. El derecho a habitar la vivienda no se pierde cuando se agota el dinero. La hipoteca solo se considerará vencida y ejecutable cuando fallezca el dueño de la casa o se culmine el plazo acordado para devolver el préstamo.

La devolución del préstamo Ninamar Inmobiliaria es una firma de bienes raíces dedicada a los principales negocios con propiedades. Su equipo profesional trabaja en la compra y venta, alquiler a largo plazo o por temporadas para empresas y gestiona hipotecas ante los bancos. También prestan el servicio de correduría de seguros con las empresas más sólidas del mercado.

Como parte de su portafolio, esta empresa inmobiliaria también gestiona las hipotecas inversas. Indica que representan un excelente producto para personas mayores de 65 años que posean una vivienda. Sobre todo, aquellos que consideren que sus ingresos pensionales no son suficientes para cubrir sus necesidades. Es una mensualidad sobre la cual no hay que tributar, porque el Estado no las considera una renta.

Por otro lado, para estimular su uso, el Gobierno cuenta con una bonificación fiscal estipulada en la Ley 41/2007. En ella se exime a estas hipotecas pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Adicionalmente, las tasas que se cancelan en las notarías y registros son muy inferiores a las de una hipoteca normal. Lo más importante, dice el equipo de Ninamar Inmobiliaria, es asesorarse con expertos para encontrar la mejor opción posible.