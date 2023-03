La compañía Pintores y Mudanzas brinda servicios de pintores expertos a un precio económico en Barcelona

Pintores y Mudanzas es una compañía experta en servicios de electricistas, fontanería, mudanzas y pintores económicos en Barcelona, con más de 12 años de experiencia atendiendo alrededor de 100 clientes.

En particular, la compañía cuenta con un equipo de expertos en pintura que ofrece asesoría en diseño, color y materiales a elegir, con base en la relación calidad-precio del mercado. Esto permite ofrecer garantía de los mejores resultados a largo plazo, desde diferentes espacios, ya sea para resanar y pintar manchas pequeñas o con el fin de restaurar enormes fachadas.

Proyectos de pintura Pintores y Mudanzas implementa cada servicio de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Para esto, dispone de tres grupos de actividades. Primero, las asistencias pequeñas como subsanar huellas en una pared o pasillo de mínimas dimensiones; tapar huecos perforados por taladros; retirar pintura antigua, entre otros.

Por su parte, funciones como pintar pisos, habitaciones, baños, salas, comedores y, en general, superficies medianas son de las más solicitadas, pues incluyen no solo todas las herramientas y técnicas con brochas, rodillos, alargadores, espátulas, cintas, cubresuelos, etc., sino el conocimiento de los profesionales en arte y diseño.

Asimismo, en los servicios grandes de pintura en pisos amplios, casas, chalets y fachadas, se añade la experiencia de los expertos en la mezcla de colores, tendencias mono y policromáticas y todos los aspectos técnicos imprescindibles para llevar a cabo un proyecto impecable.

En ese sentido, el equipo de Pintores y Mudanzas está capacitado en seleccionar el tipo de colores que armonizan mejor en los espacios y su relación con la personalidad de los clientes. De acuerdo con ello, los colores que más se usan son los blancos accesibles a diversas clases económicas y tamaños de las estructuras. También, la pintura brave ground tiene tintes terrosos, orgánicos y neutrales, ideal para conferirles características reconfortantes y acogedoras a los lugares.

Entre tanto, la pintura cálida, que destaca los colores rojos y naranjados, contiene intenciones más exóticas y arriesgadas, para hacer contraste con cojines, cortinas y detalles de acabados.

Finalmente, los colores que refuerzan la tendencia de la temporada son los que componen la gama de grises y tonos oscuros como el azul marino, el verde menta y el rojo ladrillo.

Recomendaciones para una óptima labor Pintores y Mudanzas cuenta con un stock variado con el que el cliente puede disponer, dependiendo de las medidas del espacio y sus solicitudes específicas.

La pintura plástica es la más usada por los profesionales, la más reconocida en tiendas y casas de venta, por la posibilidad de lavarla y su baja concentración de olor.

Sin embargo, algunos factores externos, no permiten el uso de ciertos materiales. Por ejemplo, no deben ser utilizadas las pinturas de agua y temple en zonas húmedas como baños, cocinas, canchas de tenis, asfalto, calzadas de concreto, puertas y ventanas, donde hay riesgos de agrietamientos y hongos.

Para estas zonas húmedas, la pintura de esmalte acrílica es la ideal, pues su composición es resistente al agua en interiores principalmente y sobre la base de estructuras metálicas, rejas, puertas de hierro, canchas de cemento, pistas y calzadas para tránsito de vehículos.

En general, los usuarios pueden hacer sus solicitudes y presupuestos a través del portal, rellenando un formulario con los datos básicos, para que la asesoría sea más concreta y puntual.