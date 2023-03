Los servicios de Asnef Online en tiempos económicamente convulsos

El lunes 13 de marzo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden salió muy temprano a calmar las aguas tras la quiebra de dos bancos. Indicó que Washington garantizaba los depósitos de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que habían quebrado el fin de semana, pero ya era tarde.

El temor global a una recesión comenzó a reflejarse en el pánico que se sintió en Wall Street y en otras bolsas mundiales. Expertos como los de la firma Asnef Online aseguran que esos temores llevarán a los bancos a ser más precavidos y exigentes con sus préstamos.

Servicios para tiempos difíciles Asnef Online es una firma consultora que se ha especializado en acompañar a las personas a mantener una relación sana con el sistema financiero. Ayuda a sus clientes a salir de Asnef, llevar casos por cobro de intereses abusivos o con procesos de la Ley de Segunda Oportunidad. También proporciona informes Asnef urgentes y consultas de Badexcug.

La empresa cuenta con un cualificado equipo de profesionales que ayuda a las personas a conseguir préstamos hipotecarios en las mejores condiciones posibles. Les asesoran y acompañan para que ubiquen los créditos más accesibles y convenientes según el perfil. Incluso trabajan con clientes cuyos nombres figuran en las fichas de morosos.

Sobre su advertencia, el equipo de Asnef Online afirma que la quiebra de dos bancos estadounidenses parece ser una señal que confirma las advertencias previas. Las constantes subidas a las tasas de interés para controlar la inflación, junto a una fuerte desaceleración de la economía están desgastando las bisagras financieras.

Recibir asesoramiento Los bancos llevan tiempo tomando previsiones con respecto a la turbulencia económica. Desde hace meses, la banca española ha restringido fuertemente las condiciones para el otorgamiento de créditos a familias y empresas. El endurecimiento de los requisitos busca, además, proteger al sistema financiero de una subida abrupta en la morosidad.

Ante ese panorama, lo mejor que puede hacer el público es pisar con paso seguro en sus relaciones con los bancos. Por ello, es indispensable contar con asesoría financiera adecuada para realizar las gestiones, sobre todo si se trata de la solicitud de un préstamo hipotecario. Así no solo se tendrán mejores posibilidades de obtener respuestas afirmativas, sino que se correrán menos riesgos con las condiciones.

Los principales bancos europeos están monitoreando muy atentos lo que viene ocurriendo con la banca norteamericana. En principio los profesionales consultados descartaron posibles implicaciones directas sobre la UE. Sin embargo, para Asnef Online eso no quiere decir que se abandonen las precauciones. Por el contrario, no sería extraño ver que la banca se vuelva aún más estricta a la hora de otorgar nuevos préstamos al público.