Las particularidades del vino tinto espartero, con Naturelovers Wines

El vino se ha convertido no solo en una bebida popular, sino en una actividad económica que sustenta muchas economías y en una industria que invierte en constantes estudios e investigaciones para mejorar el producto y descubrir nuevas variedades de vino.

En este camino, muchas elaboraciones de fincas han conseguido el sello de Denominación de Origen, que refiere a un producto originario de una región delimitada cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

En los últimos años, en España han florecido muchos vinos con producción artesanal que han logrado esta marca distintiva. En este sentido, uno de los más buscados en la comunidad autónoma de Castilla y León es el tinto espartero, que se encuentra a la venta en la tienda online Naturelovers Wines.

Los vinos tintos esparteros de la Ribera del Duero, con Naturelovers Wines Los catadores de vinos más experimentados recalcan que un buen tinto debe haber estado reposado en barricas de roble. Esta madera le otorga textura, fortaleza y rusticidad al sabor que se siente en la boca. Si esto se combina con unas uvas recogidas en las proximidades de la Ribera del Duero en Castilla y León, surge el impresionante espartero roble tinto. Se trata de un vino moderno y con una estética muy desenfadada. Está elaborado con tempranillo, merlot y cabernet sauvignon, y con cuatro meses en barricas de roble francés y americano.

Por otro lado, esta región geográfica también es origen del espartero cosechero tinto tempranillo, de un color intenso morado, un aspecto limpio y brillante, y con toques violáceos. Este vino cuenta con aromas de frutos rojos del bosque y ligeros toques a grosella. En boca es equilibrado, redondo, con toques a gominolas y con un suave paso por boca.

Adquirir algunos de los mejores vinos tintos esparteros Ambos vinos tintos esparteros se pueden adquirir a través de la tienda online Naturelovers Wines. No solo es una página web de cavas y vinos artesanales, sino que también proporciona información de enoturismo, servicios de asesoramiento vinícola profesional y cuenta con un blog donde actualiza todas las tendencias y maridajes. A su vez, la principal bodega con la que trabaja es Celler Most Doré, que funciona desde 1918 en Sant Sadurní d'Anoia.

Cabe destacar que Naturelovers Wines también pone a disposición de los clientes promociones de vinos de distintos rangos de precio, que se actualizan semana a semana. Además, ofrece servicios de envíos en un plazo máximo de 48 horas a toda la península y a las Islas Baleares, mientras que para las Islas Canarias se debe consultar previamente. Asimismo, en compras mayores a 60 euros, el envío es totalmente gratuito.