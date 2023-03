OverActive Media firma su primer equipo de esports exclusivamente femenino

MAD Lions Laurë competirá en VALORANT Game Changers. OverActive Media, una compañía global de deportes, medios y entretenimiento para la generación actual de fans, ha anunciado su entrada en VALORANT Game Changers OverActive ha fichado un roster español íntegramente femenino que competirá como MAD Lions Laurë. MAD Lions Laurë se une a otras organizaciones destacadas en la escena, incluidas Team Liquid, Natus Vincere, FaZe Clan y G2 Esports.

El roster de MAD Lions Laurë está formado por Monica "moniovess" Oves Silva, Laia "MissLaia" Miralles Brull, Alessia "Alessia" Crisafo Norte, Lucia "Nahashi" Mata Vergara, Nicole "Nidxvilco" Dobrovolskyy Shved y el entrenador Adrián "Jedry" García Sáiz.

Lanzado inicialmente en 2020 por Riot Games (creadores de League of Legends), VALORANT Game Changers es el torneo femenino más visto en los esports.1 OverActive está invirtiendo en la marca MAD Lions al firmar un roster español en uno de los principales títulos de los esports. El nuevo equipo crea oportunidades en los esports para mujeres en España al tiempo que brinda a la comunidad puntos de contacto adicionales.

"Seguimos enfocándonos en el crecimiento de la audiencia y somos conscientes de la comunidad de jugadoras y el apetito por contenido relevante", expresa Alyson Walker, Chief Commercial Officer de OverActive Media. "VALORANT Game Changers es el complemento perfecto para nuestros equipos de esports existentes, y estamos entusiasmados de apoyar la competitividad de la Liga mientras impulsamos una mayor inclusión en los esports".

"Apoyar el camino hacia la profesionalidad siempre ha sido una prioridad para OverActive. Lo demostramos a través de nuestra participación en Contenders en Overwatch League, Call of Duty Challengers en Call of Duty League y NA VALORANT Challengers League. En OverActive, construimos grandes equipos, y eso significa desarrollar talento joven en nuestros equipos profesionales", declara Adam Adamou, Chief Executive Officer interino y Chief Strategy Officer de OverActive Media. "VALORANT es el esport que más crece en la actualidad2 y estamos orgullosos de apoyar el ecosistema y brindar a todas las jugadoras un camino ideal para jugar profesionalmente".

La inversión de OverActive en VALORANT Game Changers es parte de su enfoque continuo en las mujeres en el gaming y los esports. A principios de este mes, la empresa anunció su asociación con The Collective, una división de Wasserman, agencia global dedicada al deporte, la música y la cultura. The Collective está dedicada a aumentar la visibilidad de la mujer en el deporte, el entretenimiento y la cultura. Juntos, ambos grupos están comprometidos a comprender, abordar e impulsar soluciones para crear equidad de género en los deportes electrónicos.

La primera aparición pública de MAD Lions Laurë será durante el clasificatorio abierto VCT Game Changers 2023, un torneo organizado por Riot Games para mujeres y jugadoras no binarias del 5 al 9 de abril de 2023. Siga a MAD Lions en Twitter en MADLions para conocer las últimas noticias y actualizaciones.

OverActive Media (TSXV: OAM) (OTCQB: OAMCF) tiene su sede en Toronto, Ontario, con operaciones en Madrid, España y Berlín, Alemania. El mandato de OverActive es construir una compañía global que ofrezca productos deportivos, de medios y de entretenimiento para la generación actual de fans con un enfoque en deportes electrónicos, videojuegos, creación y distribución de contenido, cultura y eventos en vivo y online. OverActive tiene franquicias de equipos en ligas profesionales de deportes electrónicos, incluyendo (i) la Overwatch League, que opera como Toronto Defiant, (ii) Call of Duty League, que opera como Toronto Ultra, y (iii) League of Legends European Championship ("LEC"), que opera como MAD Lions. OverActive también lidera OAM Live, que produce eventos en vivo y online.

