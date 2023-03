María Jesús Marín, ganadora del ‘Shadowing Yo, jefa’ de Trescom

En el Pitch Day Competition celebrado este miércoles en The Valley el Jurado del ‘Shadowing Yo, jefa’ también ha reconocido como finalistas a Alicia Soler (mayor impacto social), Diana Torrico (mayor disrupción tecnológica) y Zulay Chuquimarca (mayor innovación empresarial). María Jesús Marín, estudiante del máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido la ganadora de la segunda edición del ‘Shadowing Yo, jefa’, el mentoring del sector TIC puesto en marcha por la agencia de comunicación Trescom bajo el paraguas de su programa de fomento del liderazgo femenino ‘Yo, jefa’.

María Jesús Marín ha desarrollado una aplicación móvil de Prevención de Riesgos Laborales llamada PRECISO, para promover la salud y el bienestar laboral, dando soporte a empresas y personas trabajadoras, que tendrán un plan individual de actividades lúdicas, formativas y saludables. Para darle forma, ha contado, durante los tres meses que ha durado el ‘Shadowing Yo, jefa’, con el asesoramiento y apoyo de Vinyet Bravo, directora de Innovación y Tecnología de Adecco Outsourcing.

En la segunda edición del ‘Shadowing Yo, jefa’ se han emparejado a diez de las directivas del ecosistema tecnológico más reconocidas de nuestro país con diez estudiantes. Gracias al asesoramiento y expertise de sus mentoras, las participantes han podido dar forma a una idea innovadora de negocio del sector TIC, la cual, han presentado públicamente este miércoles en The Place en The Valley en un Pitch Day Competition que ha contado con la presencia de Mónica Domínguez, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación.

El Jurado del ‘Shadowing Yo, jefa del sector TIC’ ha estado compuesto por Inmaculada Blázquez, socia fundadora, propietaria y directora general de Osprel; Carlota Mateos, cofundadora de Rusticae y Ancla Life; Bernardo Hernández, emprendedor en innovación; y Marisol Menéndez, fundadora de Women in Tech Spain.

Los proyectos ya han sido previamente evaluados por el Jurado, en base a los siguientes criterios: profundidad y sofisticación del diseño del proyecto, viabilidad de este, madurez y capacidad de análisis y aprendizaje de la estudiante durante la experiencia del Shadowing.

Así, este jurado también ha reconocido como finalistas a Alicia Soler (mayor impacto social), por Yo-duco, una herramienta digital para apoyar a los padres en la educación de sus hijos, con vídeos, consejos, tips y profesionales de la psicología y la orientación educativa; a Diana Torrico (mayor disrupción tecnológica), por Color On, una app para daltónicos o personas con problemas de visión que les ayude a la hora de comprar ropa y combinar los colores; y a Zulay Chuquimarca (mayor innovación empresarial), por Virtual Me, una aplicación para que los usuarios puedan probarse ropa sin necesidad de acudir presencialmente a la tienda. Estas estudiantes han estado mentorizadas por Cecilia Cuadra, Ingeniera experta en Operaciones con más de 10 años de experiencia en empresas de Tecnología; Ana Mosquera, Executive Vice President de Capgemini; y Mónica Sala, directora general de Red de Orange España; respectivamente.

Sobre esta segunda edición del ‘Shadowing Yo, jefa’, Isabel Lozano, fundadora y CEO de Trescom, ha destacado "el alto nivel de los proyectos presentados. Había algunos muy interesantes, y todos estaban bien planteados. Creo que los diez eran buenas ideas que podrían llegar a desarrollarse. La colaboración entre generaciones ha funcionado muy bien. Las mentoras han tenido una gran implicación en los proyectos y las jóvenes se han llevado un gran aprendizaje que sin duda les ayudará a abrirse puertas en el futuro".

En su intervención, la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez, ha puesto en valor iniciativas como esta, de Trescom, para "incorporar el talento de las mujeres en todos los campos, especialmente en la ciencia y la tecnología. Hay que apoyar el talento de las niñas y jóvenes para que puedan decidir lo que quieren ser en su vida, en sus estudios y en su trabajo, involucrando a los centros educativos, a las administraciones públicas y a las empresas".

Diez proyectos de gran potencial

Además de los tres proyectos finalistas y el ganador, se han presentado otras ideas muy interesantes durante este Pitch Day Competition como, por ejemplo, la de Esther Esono, mentorizada por Ana Góngora, directora general en Mediapost. Su app de alquiler de material de construcción y obra, similar a Wallapop, ofrece la posibilidad de alquilar el material por un tiempo determinado y devolverlo.

Una app contactless que sirve como dinero de bolsillo y para ayudar a la gente sin hogar es el proyecto que ha presentado Claudia Ortiz, gracia a la ayuda de su mentora Inmaculada César, experta en Innovación, Transformación Digital y Medios.

Mentorizada por Adriana Botelho, cofundadora y CEO de KeepCoding, la estudiante María Esteve ha desarrollado una plataforma de orientación laboral, mentoring y networking para estudiantes universitarios.

Otro proyecto destacado ha sido un videojuego para el aprendizaje de idiomas, de Laura Perote, que ha sido mentorizada por Blanca Galletero, vicepresidenta de Alianzas y Ecosistemas de Splunk.

Por su parte, Denise Buitrago, mentorizada por Carolina Lesmes, directora general para España y Portugal de Criteo, ha creado una plataforma de comercialización de zapatillas y complementos.

Por último, Carolina Vilella ha presentado una plataforma tecnológica fácil e intuitiva para enseñar a las personas mayores a manejar las nuevas tecnologías, gracias a la ayuda de su mentora Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Referentes femeninos

‘Yo, jefa’ busca visibilizar referentes femeninos y fomentar que las mujeres ocupen puestos de máxima responsabilidad en el ámbito laboral. El año pasado se presentó el Censo de mujeres en el sector TIC, "Las jefas de la era digital", y el objetivo de esta segunda acción de mentoring ha sido inspirar a las más jóvenes a través del testimonio y experiencia de emprendedoras y directivas de éxito y ofrecerles todo el apoyo necesario para que, en un futuro no muy lejano, se conviertan ellas también en sus propias jefas.

La segunda edición del ‘Shadowing Yo, jefa’ ha ofrecido a las jóvenes líderes seleccionadas una oportunidad única tanto para adquirir habilidades de liderazgo como para formarse e iniciarse en el ecosistema emprendedor, visualizándose así con un futuro autoempleo.

Por otro lado, las mentoras han tenido acceso a ideas frescas y planteamientos innovadores que también le resultarán interesantes para su día a día, además de una experiencia de incalculable valor como guía y referente de una joven a la que, sin duda, inspirará con su forma de hacer.