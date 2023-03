Moderna firma un acuerdo con el Gobierno de la República de Kenia para establecer una planta de fabricación de ARNm

Las instalaciones permitirán a Kenia y al continente africano acceder a vacunas fabricadas con ARNm, proporcionando seguridad sanitaria y reforzando los compromisos mundiales de Moderna en materia de salud pública. Las instalaciones podrán producir hasta 500 millones de dosis al año Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), empresa biotecnológica pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero (ARNm), y el Gobierno de la República de Kenia han cerrado un acuerdo para establecer una planta de fabricación de ARNm en la República de Kenia. Será la primera planta de fabricación de ARNm de la empresa en África.

En colaboración con el Gobierno de la República de Kenia, Moderna construirá una instalación de ARNm de última generación en Kenia para producir hasta 500 millones de dosis de vacunas al año. La empresa espera que las nuevas instalaciones permitan la fabricación de sustancias y productos farmacéuticos para Kenia y el continente africano. Además, estas instalaciones tendrán capacidad para responder rápidamente a emergencias de salud pública en el continente y en todo el mundo.

"La finalización de nuestro acuerdo con el Gobierno de la República de Kenia es un pilar clave de nuestra estrategia global de salud pública, donde esperamos llevar la innovación del ARNm a la población de África en áreas de alta necesidad insatisfecha, como las infecciones respiratorias agudas, así como las enfermedades infecciosas persistentes como el VIH y las amenazas de brotes como el Zika y el Ébola", dijo Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna. "Esto también demuestra nuestra confianza en el clima de inversión en Kenia y la importancia de utilizar la tecnología de ARNm para crear resiliencia en la seguridad sanitaria en África. También agradecemos el liderazgo de la embajadora de Estados Unidos en Kenia, Meg Whitman, y de Samantha Power, en su calidad de administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por su apoyo decisivo a este proyecto."

"Estamos entusiasmados con este hito que pone de manifiesto nuestros esfuerzos como Gobierno para mantener nuestro modelo económico de facilitar inversiones que sirvan no solo a Kenia, sino al continente africano. Mi Gobierno se compromete a apoyar esta inversión como señal fundamental para la comunidad inversora de que Kenia está abierta a los negocios", declaró el Presidente William Ruto.

Esta inversión crea el impulso necesario para alcanzar el objetivo de 10.000 millones de dólares anuales en el marco de la visión gubernamental "Fabricar 20 para 30", que prevé aumentar la contribución de la industria manufacturera al PIB hasta el 20% en 2030, frente al 7% actual", declaró Moses Kuria, Secretario del Gabinete de Inversiones, Comercio e Industria de Kenia.

El Gobierno de Kenia ha defendido un programa de inversión acelerada para aumentar los niveles de inversión extranjera directa de los 448 millones de dólares anuales actuales a 10.000 millones de dólares anuales, lo que convierte al objetivo del país en el programa más ambicioso del continente para atraer inversiones como factor de creación de empleo. La inversión de Moderna significa confianza en el entorno empresarial de Kenia y disposición a apoyar la inversión extranjera y local en el sector sanitario, así como el compromiso permanente de Moderna con la salud pública mundial. Moderna operará en una Zona Económica Especial (ZEE), lo que significa que Kenia se centra cada vez más en el programa de ZEE como factor clave del crecimiento económico.

Con este acuerdo, Moderna se compromete a establecer instalaciones de fabricación de ARNm en Kenia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, fomentando la seguridad sanitaria en todo el mundo. Moderna lleva más de una década perfeccionando su plataforma de ARNm para acelerar el ritmo y el éxito de los medicamentos de ARNm. La velocidad, la escala y la flexibilidad de la plataforma de ARNm de Moderna son excepcionalmente adecuadas para dar una respuesta rápida a epidemias internacionales graves, comúnmente conocidas como Enfermedad X.[i].

Moderna se ha comprometido a llevar a estudios clínicos una cartera de 15 programas de vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes o desatendidas para 2025, promoviendo vacunas contra enfermedades actuales de gran impacto en países de renta baja y media, y aquellas que preparan para la Enfermedad X. Moderna priorizará los esfuerzos de desarrollo contra patógenos identificados como amenazas persistentes para la salud mundial, incluidos el VIH, la tuberculosis (TB) y la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas y los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud y la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Más información en https://www.modernatx.com/responsibility/our-commitment.

Acerca de Moderna

En los más de 10 años transcurridos desde su creación, Moderna ha pasado de ser una empresa en fase de investigación que desarrollaba programas en el campo del ARN mensajero (ARNm) a una empresa con una cartera clínica diversa de vacunas y terapias en siete modalidades, una amplia cartera de propiedad intelectual e instalaciones de fabricación integradas que permiten una rápida producción clínica y comercial a escala. Moderna mantiene alianzas con un amplio abanico de colaboradores gubernamentales y comerciales nacionales y extranjeros, lo que le ha permitido llevar a cabo tanto avances científicos innovadores como una rápida ampliación de la fabricación. Más recientemente, las capacidades de Moderna se han unido para permitir el uso autorizado y la aprobación de una de las primeras y más eficaces vacunas contra la pandemia de COVID.

La plataforma de ARNm de Moderna se basa en avances continuos en la ciencia básica y aplicada del ARNm, la tecnología de administración y la fabricación, y ha permitido el desarrollo de terapias y vacunas para enfermedades infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades raras, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Moderna ha sido nombrada una de las principales empresas biofarmacéuticas por Science durante los últimos ocho años.

Para más información, visitar www.modernatx.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas a: los planes de la empresa de construir una planta de fabricación de ARNm en Kenia; la capacidad y producción previstas para dicha planta; la capacidad de la planta para responder a emergencias de salud pública; la aspiración de Moderna de desarrollar tratamientos o vacunas contra el VIH, el Zika, el Ébola y otros patógenos de salud pública; la capacidad de la plataforma de ARNm de Moderna para responder a futuras epidemias; la inversión extranjera en el sector sanitario de Kenia; las ventajas de hacer negocios en una Zona Económica Especial de Kenia; y los planes de Moderna de establecer instalaciones de fabricación en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por terminología como "hará", "puede", "debería", "podría", "espera", "pretende", "planea", "tiene como objetivo", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", o el negativo de estos términos u otra terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa no son promesas ni garantías, y usted no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Moderna y que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres descritos bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe Anual de Moderna en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 y en los documentos presentados posteriormente por Moderna ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), que están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Salvo en la medida en que lo exija la ley, Moderna rechaza cualquier intención o responsabilidad de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa en caso de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Moderna y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.

[i] La "Enfermedad X" fue bautizada por la OMS para representar el conocimiento de que una grave epidemia internacional podría estar causada por un agente patógeno actualmente desconocido como causante de enfermedades humanas. https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts