Programación BIM, Inteligencia Artificial y BIM Management, la sexta edición de BIM ON de Editeca

BIM ON 2023 es uno de los mayores eventos BIM online de España y se celebrará el 26 de abril de 2023.

La jornada está organizada por Editeca y contará con expertos de primer nivel como David Castañares (TYPSA), Fermín Guerrero (Modelical), María Pascual (Urbim), Felipe de Abajo (Voyansi), Álvaro Serrano (Exceltic) o Rafael González del Castillo Sancho (Editeca).

El miércoles 26 de abril da comienzo BIM ON 2023, primer evento BIM online de España que tras el éxito cosechado en las 5 ediciones anteriores y las más de 50.000 personas inscritas, este año celebra su 6 aniversario. Es la ocasión perfecta para conectar empresas de las diversas áreas con expertos y los profesionales en torno al BIM. Contará con el testimonio de expertos de las diversas áreas que desvelarán la realidad del sector poniendo el foco sobre Programación BIM, Inteligencia Artificial y BIM Management. Se trata de una cita obligatoria si se quiere estar al día de todas las novedades y la situación actual. BIM ON 2023 se centra en el uso de la tecnología Building Information Modeling (BIM) en la industria de la construcción. La tecnología BIM es una herramienta digital que permite crear modelos 3D detallados de edificios y otros proyectos de construcción, lo que ayuda a los arquitectos, ingenieros y contratistas a trabajar de manera más eficiente y efectiva.

El evento es una excelente oportunidad para que los profesionales de la construcción aprendan de los expertos en la industria. En esta ocasión, cuentan con profesionales de primer nivel en las diversas áreas que convergen en el entorno de la Programación BIM, Inteligencia Artificial y BIM Management y conozcan las últimas soluciones y herramientas que están revolucionando la forma en que se construyen los edificios y las infraestructuras. Los asistentes tendrán acceso a conferencias y talleres impartidos por expertos líderes en la industria, quienes discutirán las últimas tendencias y mejores prácticas en el uso de tecnología BIM. Desde construcción, estudios de arquitectura, software y expertos en su implantación, que desarrollarán, a base de casos reales, la actualidad de la Programación BIM a nivel Mundial.

Como en pasadas ediciones, los asistentes tendrán acceso a presentaciones de los últimos avances en software BIM y soluciones de construcción digital y se generarán oportunidades de networking y espacios de exhibición virtual para que los asistentes puedan conocer las últimas tecnologías y herramientas.

“BIM ON 2023 es un evento imperdible para cualquier profesional en la industria de la construcción que quiera estar a la vanguardia de la tecnología BIM”, dijo el director general de Editeca, Rafael González del Castillo Sancho. “Estamos emocionados de ofrecer a nuestros asistentes una oportunidad única de aprender de expertos líderes en la industria y de conocer las últimas soluciones y herramientas que están transformando la forma en que se construyen los edificios y las infraestructuras”. Si se es un apasionado del BIM, nuevas tecnologías y se quiere estar a la vanguardia en este sector del futuro, este evento es ideal. Para registrarse y obtener más información sobre BIM ON 2023, hay que visitar la página web. Los espacios son limitados, por lo que hay que registrarse cuanto antes.

Sobre Editeca BIM ON 2023 es un evento organizado por Editeca. Es una de las empresas líderes en soluciones BIM y educación en el sector de la construcción (arquitectos, aparejadores, ingenieros, delineantes, interioristas…) de España, EE.UU., México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina etc. Editeca está comprometida en ofrecer soluciones y herramientas innovadoras para mejorar la productividad y eficiencia en la industria de la construcción y, por ello, ofrece un catálogo actualizado y puntero de Master BIM de Arquitectura, Master BIM Ingeniería Civil, Master BIM Programación, Master BIM Management al igual que cursos profesionales de Revit Autodesk, Copycad, Microsoft Project o Allplan enfocados a ingeniería civil y arquitectura.