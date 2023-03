Red.es amplía la fecha de inscripción para solicitar la ayuda que permite digitalizar proyectos de autónomos, microempresas y pymes hasta el 31 de diciembre de 2024

La digitalización de actividades y servicios es un proceso contemporáneo que, en muy pocos años, ha transformado innumerables prácticas humanas. Tanto es así que la integración adecuada en la red es un aspecto fundamental para cualquier proyecto comercial.

Aquellas empresas que aún no se han modernizado lo suficiente tienen una buena oportunidad de hacerlo gracias al programa de digitalización que el Gobierno de España impulsa mediante el Kit Digital.

Backspin, en calidad de agente digitalizador, amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 la fecha de inscripción para solicitar la ayuda que permite digitalizar proyectos de autónomos, microempresas y pymes.

Programa de ayuda de Kit Digital Kit Digital es una subvención a fondo perdido destinada a la digitalización de proyectos de pymes y autónomos. Esto significa que la ayuda brindada, siempre que se invierta en el objetivo pautado, no debe ser reintegrada por el beneficiado. El Gobierno de España, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destina recursos provenientes del fondo europeo "Next Generation EU" para la implementación de programas que representan una gran oportunidad para adaptarse al entorno digital con el debido asesoramiento de profesionales.

El programa contempla tres categorías de emprendimientos, conforme a la escala de los mismos. Para proyectos de autónomos, la subvención es de 2.000 euros, para empresas que cuentan con una nómina de 3 a 9 empleados, una remuneración de 6.000 euros, y para las empresas que cuentan con entre 10 y 49 empleados, con un importe máximo de 12.000 euros.

Existe un orden determinado para enviar las solicitudes, por lo cual el asesoramiento de Backspin, como agente digitalizador, se convierte en un servicio que ayuda a garantizar la obtención del bono digital.

Backspin.es, un reconocido agente digitalizador en Valencia Para poder realizar una digitalización segura, nada mejor que contar con la ayuda de especialistas. Como agente digitalizador, Backspin cuenta con el aval estatal que atestiguan años de experiencia y volumen de facturación.

El servicio que la empresa ofrece a pymes y autónomos comprende un asesoramiento gratuito para diagnosticar las necesidades de cada emprendimiento. El test de autodiagnóstico de Acelera Pyme facilita la obtención del Bono Digital.

La firma se especializa en la creación de páginas web, la inserción al comercio electrónico mediante la creación de tiendas online, y la gestión de redes sociales. En Backspin asumen que estudiar las particularidades de cada cliente es esencial para adoptar las estrategias más adecuadas. Hasta el 31 de diciembre de 2024 será posible acceder a la inscripción al Kit Digital, y en Backspin están preparados para hacerlo más fácil.