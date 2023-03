Informática Sevilla, la empresa especialista en outsourcing informático con más de dos décadas de experiencia

En la actualidad, el mercado empresarial es cada vez más competitivo, las empresas dependen cada vez más de la tecnología para realizar sus operaciones diarias.

Sin embargo, el mantenimiento y la gestión de los sistemas informáticos puede ser una tarea abrumadora, especialmente para las empresas que no cuentan con personal especializado en informática. La falta de conocimientos técnicos y de recursos suficientes para mantener los equipos informáticos actualizados y en funcionamiento óptimo puede llevar a la pérdida de tiempo y recursos, lo que puede afectar la productividad y los resultados finales. Es por eso que cada vez más empresas están recurriendo al outsourcing informático como solución a sus problemas informáticos. Al subcontratar estos servicios a empresas especializadas como Informática Sevilla con más de 20 años de experiencia en el sector.

Las ventajas de las empresas con el outsourcing informático El outsourcing informático, también conocido como externalización de servicios de tecnología de la información (IT), es la práctica empresarial de contratar a una empresa especializada para gestionar la tecnología y sistemas informáticos de la organización. El objetivo de esta práctica es delegar tareas especializadas a expertos externos, lo que permite a la empresa enfocarse en su núcleo de negocio y mejorar su productividad.

D. Ángel González, director de Informática Sevilla, comenta las ventajas competitivas y económicas que supone la contratación del outsourcing informático para las empresas: "Contratar un outsourcing informático se traduce en un gasto deducible para la empresa, sin tener que asumir cuotas de seguridad social, indemnizaciones o IRPF. Además, la empresa que brinda el servicio puede ajustar sus horarios de atención, ya sea medio tiempo o jornada completa, según las necesidades de la empresa contratante".

Por otro lado, continúa D. Ángel, "Al externalizar estos servicios, se eliminan los inconvenientes relacionados con el personal interno. Por ejemplo, si un técnico se enferma o está de vacaciones, la empresa contratante puede contar con otro técnico disponible para suplir al ausente. De esta forma, se garantiza la continuidad de los servicios de informática, sin tener que paralizar sus actividades. Asimismo, si hay alguna área que no se domina, se dispone de un equipo de informáticos capaces de brindar apoyo"

El outsourcing informático ofrece, por tanto, una serie de ventajas para las empresas, como la reducción de costes, la flexibilidad en la atención, la continuidad de los servicios y la disponibilidad de un equipo de expertos en informática. En este sentido, Informática Sevilla se posiciona como una empresa especializada en outsourcing informático, con un amplio equipo de expertos para brindar un servicio de calidad.

20 años de experiencia en outsourcing informático Informática Sevilla es una empresa que brinda mantenimiento informático en esta zona desde 2002. A través de los años, esta firma se ha especializado en los servicios de mantenimiento y outsourcing informático. Por medio de esta modalidad, las empresas pueden disponer de personal especializado y altamente cualificado en este campo tecnológico, el cual trabaja como si fuera parte de la plantilla de la respectiva compañía. Sin embargo, esta última no tiene que pagar directamente a estos especialistas como personal, sino a la empresa a modo de servicios profesionales.

Con esta dinámica, las empresas pueden ahorrar todos los recursos y el tiempo que se ocupa en la búsqueda y selección de personal especializado en informática. Por su parte, los especialistas de Informática Sevilla incluyen tanto técnicos informáticos como programadores, quienes están cualificados para resolver cualquier problema en esta área. Además, trabajan bajo un enfoque adaptable, mediante el cual desarrollan e implementas soluciones informáticas personalizadas, eficaces e innovadoras en cada proyecto, según las necesidades de sus clientes.