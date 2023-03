The Showcase, la historia de Marc Bautista como joven empresario

Marc Bautista acredita un pasado reciente como jugador profesional y un éxito actual avalado a través The Showcase y la representación de futbolistas en la empresa Marel Management de donde es CEO.

La historia de Marc Bautista como empresario joven se remonta tras abandonar a temprana edad la práctica deportiva en el SV Seekirchen de Austria, donde se desempeñó durante el 2021. A partir de haber completado sus estudios en la Universitat Oberta de Catalunya, comenzó a incursionar en la gestión de recursos humanos y el mundo entrepreneur.

The Showcase: la oportunidad de ser futbolista profesional Como suele ocurrir con futbolistas que por diversas razones abandonan la actividad, seguir vinculado al universo del futbol representa una opción posible. Tras retirarse de la institución austríaca, el emprendedor catalán se enroló a la firma Marel Management donde ejerce funciones de owner y CEO.

Allí, en el marco de la empresa dedicada a la representación de jugadores de fútbol, organización de eventos de espectáculo y servicios de marketing, conoció a Sharif Higazy – un galardonado empresario canadiense, influyente en el espectro de los bienes raíces de lujo – con quien actualmente lleva adelante The Showcase: una oportunidad mundial para quienes sueñan con ser futbolistas profesionales.

Se trata de una plataforma que convoca a aspirantes en más de 55 países a participar en el evento deportivo donde deberán exhibir sus habilidades futbolísticas. A lo largo de 7 días, se presentan ojeadores de clubes importantes para observar a los deportistas dentro y fuera del campo, ya que durante la semana están conviviendo con los jugadores.

El proyecto consta de un evento principal ejecutado en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol. En este marco, cada club envía a dos scouts relevantes, quienes durante la ceremonia de premiación deberán escoger, al menos, a un jugador para que sea evaluado en las sesiones internas del equipo respectivo y tenga la posibilidad de firmar un contrato profesional.

El próximo Main Event se desarrollará del 24 al 30 de julio en el predio de la RFEF. Cabe destacar, que en su primera edición hubo 7 futbolistas seleccionados y, entre ellos, se destacó el danés Anas Guendouri que fichó para la filial del CF Rayo Majadahonda.

Marc Bautista es un empresario pujante y resiliente Más allá del suceso reciente con esta plataforma y su actividad en Marel Management, la carrera empresarial de Bautista debió sortear algunas espinas durante el trayecto.

En el primer prototipo denominado Showcase Madrid, Marc se apoyó en una academia de fútbol de la capital española para ejecutarlo.

A pesar de haber cosechado un éxito, el emprendedor fue estafado por la escuela con la que colaboraba, ya que intentaron robar su idea; lo cual derivó en un juicio que lo tuvo como ganador. En aquella ocasión, decidió rediseñar la imagen visual de la marca, comenzó a colaborar con la RFEF y a operar directamente con los clubes.

El renovado The Showcase ya adquirió carácter global, al punto de estar siendo franquiciado para hacer un evento en Egipto junto con el Ministerio de Deportes del país.

En definitiva, Bautista ya se consolida como uno de los empresarios jóvenes más exitosos del país.