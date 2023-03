Instalaciones Expósito, colaborador oficial de la próxima edición del torneo de tenis Conde de Godó

La empresa familiar catalana formará parte del elenco de empresas colaboradoras del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó. El prestigioso torneo de tenis celebra su 70ª edición que tendrá lugar del 15 al 23 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona 1899 Por primera vez en su historia, Instalaciones Expósito, empresa familiar catalana con más de 30 años de experiencia en mantenimiento de edificios, reformas integrales y rehabilitaciones de viviendas, formará parte de uno de los torneos de tenis más importantes a nivel internacional, el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó.

La empresa dirigida por Eduardo Expósito lo hará, además, en una edición especial para la organización de la competición, su septuagésima celebración, que contará con la participación de las dos figuras nacionales más relevantes, Rafael Nadal, vencedor en 12 ocasiones del trofeo, y el número 1 mundial, el murciano Carlos Alcaraz. También han confirmado su presencia el nº 3, el griego Stefanos Tsitsipas, y el top 10, el noruego Casper Ruud, entre otros grandes jugadores.

Para Instalaciones Expósito, la colaboración en un evento deportivo del calado global que tiene el torneo representa, en palabras de su gerente, "un honor y una responsabilidad al mismo tiempo, porque la exposición mediática y la presencia frente a los miles de usuarios que acudirán in situ, o lo seguirán por la televisión o las plataformas digitales, o leerán su revista oficial, va a ser mayúscula. El deseo es estar a la altura de la trayectoria como empresa y a la de la institución del Real Club de Tenis Barcelona y su formidable torneo".

Instalaciones Expósito y sus representantes participarán en diversos actos de la organización, además de tener presencia en la edición de la revista especial del torneo que se imprimirá para la ocasión (12.000 ejemplares), y se entregará en el recinto a todos los espectadores, medios, colaboradores y participantes.

La tierra batida por excelencia de Barcelona

El trofeo Conde de Godó, desde hace unos años rebautizado como Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, es un torneo ATP 500 de tierra batida, el de más solera en España, y unos de los más prestigiosos del circuito en esta superficie. Nació en 1953 en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 y, como no, el récord absoluto de victorias lo tiene Rafa Nadal con 12. Otras muchísimas figuras del tenis a nivel mundial a lo largo de la historia han logrado inscribir su nombre en el palmarés de la competición, como por ejemplo Bjorn Börg, Ivan Lendl, Ilie Nastase, Manolo Santana, Mats Wilander o Manolo Orantes.

En palabras de su actual director deportivo, el otrora tenista David Ferrer, también actual capitán del equipo nacional de Copa Davis, esta edición del torneo va a ser "la de más nivel de su historia".

Instalaciones Expósito, empresa familiar referencia en el sector reformas

No ha sido casualidad que la colaboración entre torneo y empresa se vaya a dar en este momento concreto. Instalaciones Expósito lleva más de 30 años como referencia en el mantenimiento de edificios y proyectos de instalaciones. En la actualidad, provee de estos servicios a cerca 120 comunidades de propietarios. Hoy, además, también es considerada como una de las principales empresas de reformas integrales en Barcelona y Cataluña.

En los últimos dos años, la empresa dirigida por la segunda generación de la familia Expósito, ha crecido en facturación un 50%, incrementado también en ese alto porcentaje su plantilla de profesionales al cargo de los mantenimientos, reparaciones, instalaciones y obras. Eduardo Expósito, gerente de la empresa e instalador autorizado de luz, agua y gas, reconoce que "a pesar de la recesión provocada por la pandemia, la demanda de obras y reformas integrales y parciales se ha mantenido estable, incluso crecido, y ahí, el buen hacer de todo el equipo y el boca a boca, han hecho que la empresa crezca exponencialmente".

La empresa remodeló y amplió sus oficinas recientemente, al igual que su flota de vehículos, para de este modo poder acceder a los proyectos que les surgen en toda la geografía de Cataluña.